    मामी ने हथौड़ा मारकर की भांजे की हत्या, इस बात को लेकर दोनों में चल रहा था विवाद

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:30 PM (IST)

    बिहार में एक चौंकाने वाली घटना में, एक मामी ने अपने भांजे की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर रुपयों को लेकर हुए विवाद में मामी ने भांजे के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित मामी व मामा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है।

    शिकारपुर के मुहल्ला लाल दरवाजा निवासी 35 वर्षीय इमरान पुत्र उस्मान मजदूरी करता था। मुहल्ले में ही इमरान का मामा जावेद परिवार के साथ रहता है। गुरुवार की रात आठ बजे इमरान पड़ोस में रहने वाले मामा के मकान पर गया था। आरोप है कि भांजे इमरान का मामी 44 वर्षीय रुखसार से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया।

    इसी विवाद में मामी ने हथौड़ा भांजे इमरान के सिर में मार दिया। इससे इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल इमरान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने इमरान को मेरठ के लिए रेफर कर दिया।

     मेरठ ले जाते समय रास्ते में इमरान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित मामी व मामा को हिरासत में ले लिया है। एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि स्वजनबिलाल की तहरीर पर आरोपित जावेद व रुखसार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।