मामी ने हथौड़ा मारकर की भांजे की हत्या, इस बात को लेकर दोनों में चल रहा था विवाद

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। रुपयों को लेकर हुए विवाद में मामी ने भांजे के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित मामी व मामा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है।

शिकारपुर के मुहल्ला लाल दरवाजा निवासी 35 वर्षीय इमरान पुत्र उस्मान मजदूरी करता था। मुहल्ले में ही इमरान का मामा जावेद परिवार के साथ रहता है। गुरुवार की रात आठ बजे इमरान पड़ोस में रहने वाले मामा के मकान पर गया था। आरोप है कि भांजे इमरान का मामी 44 वर्षीय रुखसार से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया।