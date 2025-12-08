अनूपशहर के 'वीरू' को बसंती नहीं, पढ़ाई से मुक्ति चाहिए... इसलिए चढ़ गया टंकी पर और रचा इमोशनल ड्रामा
उत्तर प्रदेश के अनूपशहर में एक किशोर पढ़ाई से परेशान होकर टंकी पर चढ़ गया। उसने फिल्मी अंदाज में पढ़ाई से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस और परिजनो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। फिल्म शोले का टंकी वाला सीन याद है ना! फिल्म में जय के दोस्त वीरू को बसंती से शादी करनी थी और बसंती की मौसी मान नहीं रही थी। बस, अपनी बात मनवाने के लिए वीरू टंकी पर चढ़ गया और रच डाला इमोशनल ड्रामा। बुलंदशहर के कस्बा अनूपशहर के 'वीरू' बने प्रिंस को बसंती नहीं चाहिए थी,... उसे पढ़ाई से मुक्ति चाहिए। अपनी बात मनवाने को उसने वीरू वाला पैंतरा अपनाया।
हुआ यूं कि अनूपशहर में स्वजन के पढ़ाई का दबाव बनाने से नाराज एक युवक घर की तीसरी मंजिल के ऊपर बनी टंकी पर चढ़ गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर लगभग चार घंटे में युवक को दबोच कर नीचे उतारा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार देरशाम लगभग 8:00 बजे शिकारपुर रोड पर नवनिर्मित जाह्नवी कालोनी निवासी वेद प्रकाश का 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस स्वजन से नाराज होकर तीसरी मंजिल पर रखी पानी की टंकी पर चढ़ गया।
प्रिंस बार-बार कूदने की धमकी देने लगा। प्रिंस ने तीसरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था, ताकि कोई भी छत पर न पहुंच सके। स्वजन ने डायल-112 पर फोन का घटना से अवगत कराया। जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और साउंड सिस्टम के माध्यम से युवक को कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु कोई सफलता नहीं मिली।
रात लगभग 11:00 बजे युवक थककर छत पर ही लेट गया और पुलिस भी मौके से हट गई तथा छिपकर निगरानी करती रही। मौका मिलते ही पुलिस ने विभिन्न साधनों से पुलिसकर्मियों को छत पर चढ़ाया और सो रहे प्रिंस को दबोच लिया। प्रिंस को नीचे लाकर स्वजन को सौंप दिया है। प्रभारी ने बताया कि स्वजन द्वारा पढ़ाई का दबाव बनाने से प्रिंस अत्यधिक नाराज था। इसी के चलते उसने इस प्रकार का कदम उठाया।
