    आश्चर्य! कार चलाते समय 'हेलमेट' न लगाने पर काट दिया चालान...वो भी एक हजार का

    By Sunder Singh Rana Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    Bulandshahr News: जहांगीराबाद के अमरगढ़ पुलिस ने कार चलाते समय हेलमेट न पहनने पर एक व्यक्ति का चालान किया। पीड़ित, मनीष राणा, ने पुलिस पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। आजाद अधिकार सेना ने भी पुलिस पर गलत आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने की बात कही है।

    कार चलाते समय हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये का चालान किया। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद की अमरगढ़ चौकी पुलिस ने कार चलाते समय हेलमेट न लगाने पर कार चालक का एक हजार रुपये का चालान कर दिया। चालान की जानकारी लगने पर कार चालक दंग रह गया। पीड़ित ने पुलिस पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है।
    थाना नरसेना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी मनीष राणा का आरोप है कि जहांगीराबाद की अमरगढ़ चौकी पुलिस ने उन पर कार चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने के कारण एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उस दिन मनीष अपनी पत्नी को दवाई दिलाने जहांगीराबाद जा रहे थे। चालान का नोटिस मिलने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत की है। चालान नोटिस पर कार का फोटो भी दर्शाया गया है और नीचे हेलमेट न पहनने के कारण चालान करने का जिक्र किया गया है। 21 अक्टूबर को यह चालान काटा गया है और पीड़ित को अब इसकी जानकारी मिली है। पुलिस द्वारा किए गए चालान पर सवाल उठ रहे हैं।

    आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा का आरोप है कि मनीष राणा उनके संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले संगठन द्वारा अमरगढ़ पुलिस पर मिट्टी का अवैध खनन कराने और निर्दोष लोगों को जेल भेजने के नंबर अवैध वसूली करने की शिकायत की गई थी, जिससे बौखला कर पुलिस ने द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की है। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोगों ने सवाल उठाए है कि जब पुलिस नंबर प्लेट और प्रदूषण और बाइक सवारों के हेलमेट न होने पर चालान काट देती है। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर पुलिस के उच्च अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही की मांग को लेकर आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस संबंध में थाना प्रभारी संजेश कुमार ने बताया कि कार का चालान काटने की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।