आश्चर्य! कार चलाते समय 'हेलमेट' न लगाने पर काट दिया चालान...वो भी एक हजार का

संवाद सूत्र, जागरण, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद की अमरगढ़ चौकी पुलिस ने कार चलाते समय हेलमेट न लगाने पर कार चालक का एक हजार रुपये का चालान कर दिया। चालान की जानकारी लगने पर कार चालक दंग रह गया। पीड़ित ने पुलिस पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है।

थाना नरसेना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी मनीष राणा का आरोप है कि जहांगीराबाद की अमरगढ़ चौकी पुलिस ने उन पर कार चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने के कारण एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उस दिन मनीष अपनी पत्नी को दवाई दिलाने जहांगीराबाद जा रहे थे। चालान का नोटिस मिलने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत की है। चालान नोटिस पर कार का फोटो भी दर्शाया गया है और नीचे हेलमेट न पहनने के कारण चालान करने का जिक्र किया गया है। 21 अक्टूबर को यह चालान काटा गया है और पीड़ित को अब इसकी जानकारी मिली है। पुलिस द्वारा किए गए चालान पर सवाल उठ रहे हैं।