Keep silence! एआई रोबोट टीचर हाजिर है... यूपी के छात्र आदित्य का रोबोट टीचर देगा हर सवाल का जवाब

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। रजनीकांत-ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म रोबोट आपको याद है ना। 12वीं के विज्ञान वर्ग के 17 वर्षीय छात्र आदित्य ने रोबोट मूवी से प्रेरित होकर एआई रोबोट टीचर बनाया है। इसमें एलएच चिपसेट का इस्तेमाल किया है। किसी शिक्षक के अवकाश होने पर एआइ रोबोट का धीरे-धीरे प्रयोग किया जा रहा है। रोबोट फिल्म में रोबोट चिट्टी था, जो फुल रोबोट था। छात्र आदित्य का रोबोट एक एआई रोबोट टीचर है, जिसमें एलएलएम के जरिए ही सभी विषय अपलोड किए गए हैं।

शहर के मुहल्ला बीसा कालोनी व मूलरूप से चंद्रवाली निवासी अशोक कुमार एक निजी डाक्टर के यहां कंपाउडर का काम करते हैं। उनका दूसरे नंबर का 17 वर्षीय बेटा आदित्य शहर के शिवचरन इंटर कालेज में विज्ञान वर्ग में 12वीं का छात्र है। आदित्य ने रोबोट मूवी देख कर एआई रोबोट टीचर तैयार करने की योजना बनाई थी। आदित्य ने विज्ञान के शिक्षक हरिओम सक्सेना के निर्देशन में एआइ रोबोट टीचर तैयार करना शुरू किया।

आदित्य ने एआई रोबोट टीचर में राजवैरीपाइ (आरपीआइ) में लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम) चिपसेट का प्रयोग किया। छात्र आदित्य ने बताया कि लार्ज लैंग्वेज माडल चिपसेट से डिजाइन रोबोट इंसानी दिमाग की तरह डेटा को प्रोसेस करता है। एलएलएम के जरिए ही सभी विषय अपलोड किए गए हैं। आदित्य ने महिला का डमी पुतला लेकर चार्जिंग बैटरी का प्रयोग किया है। एआइ रोबोट पर 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। यह एआई रोबोट छात्रों के सवाल सुनकर उनके सवालों का जवाब देता है। कक्षा में बच्चे एआइ रोबोट टीचर से संवाद कर रोमांचित हैं। जब किसी कक्षा में कोई में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, तो इस एआइ रोबोट के जरिए कक्षा का संचालन शुरू कराया है। कालेज द्वारा इसको पेटेंट कराने की तैयारी की जा रही है। आदित्य विद्यार्थियों को एआइ से जोड़ना चाहते हैं।

एलएलएम के जरिए की गई है प्रोग्रामिंग

12वीं के छात्र आदित्य ने एआई रोबोट टीचर किया है। इसमें राजवैरीपाइ (आरपीआइ) चिपसेट में लार्ज लैंग्वेज माडल चिप सेट का प्रयोग किया है। इसमें एलएलएम के जरिए प्रोग्रामिंग की गई है। कक्षा-छह से 12 तक के सभी विषय एलएलएम के जरिए अपलोड किए गए हैं। इसके पेटेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

