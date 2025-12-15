Bulandshahr: लेखाकार ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने लगाया सहकारी समिति के सचिव पर गंभीर आरोप
बुलंदशहर के रतनपुर गांव में एक सहकारी समिति के लेखाकार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सचिव ने समिति के खाते में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। गांव रतनपुर में सोमवार को सदरपुर सहकारी समिति के लेखाकार ने फांसी लगाकर जान दे दी। सचिव ने समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसे लेकर लेखाकार के साथ सचिव ने बैठक बुलाई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है।
गांव रतनपुर निवासी नानक चंद लोधी का पुत्र 40 वर्षीय नरेंद्र सिंह पिछले कई साल से लखावटी ब्लाक की सदरपुर सहकारी समिति पर लेखाकार के पद पर तैनात था। समिति के सचिव लटूर सिंह ने समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसे लेकर सचिव ने लेखाकार को समिति पर बैठक में बुलाया था। इसे लेकर नरेंद्र परेशान था।
सोमवार को नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी लवली से शौच करने की बात कहकर घर से निकले थे। आधा घंटे बाद पत्नी घेर में पशुओं को चारा डालने के लिए वहां पहुंची तो देखा कि नरेंद्र सिंह का शव फांसी पर लटका था। पत्नी के शोर मचाने पर चचेरे ससुर गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे र निजी चिकित्सक के यहां नरेंद्र को ले गए। वहां चिकित्सक ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।
स्वजन शव को गांव ले गए और 112 नंबर पर काल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगर प्रिंट लिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया। पत्नी लवली का आरोप है कि सचिव के एक लाख रुपये की गड़बड़ी होने की बात से परेशान पति ने फांसी लगाकर जान दी है।
वहीं सचिव लटूर सिंह का कहना है कि समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी होने की जानकारी मिली थी। गड़बड़ी की आशंका को लेकर उन्होंने सोमवार को समिति में बैठक बुलाई थी। बैठक में एकाउंट की जांच होनी थी। इस संबंध में लेखाकार नरेंद्र को अवगत करा दिया था।
कार्यवाहक थाना प्रभारी औरंगाबाद नरेश कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया है। स्वजन ने घटना की बाबत थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। लेनदेन को लेकर नरेंद्र के आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।