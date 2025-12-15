Bulandshahr: लेखाकार ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने लगाया सहकारी समिति के सचिव पर गंभीर आरोप  

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। गांव रतनपुर में सोमवार को सदरपुर सहकारी समिति के लेखाकार ने फांसी लगाकर जान दे दी। सचिव ने समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसे लेकर लेखाकार के साथ सचिव ने बैठक बुलाई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है।

गांव रतनपुर निवासी नानक चंद लोधी का पुत्र 40 वर्षीय नरेंद्र सिंह पिछले कई साल से लखावटी ब्लाक की सदरपुर सहकारी समिति पर लेखाकार के पद पर तैनात था। समिति के सचिव लटूर सिंह ने समिति के एकाउंट में एक लाख रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसे लेकर सचिव ने लेखाकार को समिति पर बैठक में बुलाया था। इसे लेकर नरेंद्र परेशान था।

सोमवार को नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी लवली से शौच करने की बात कहकर घर से निकले थे। आधा घंटे बाद पत्नी घेर में पशुओं को चारा डालने के लिए वहां पहुंची तो देखा कि नरेंद्र सिंह का शव फांसी पर लटका था। पत्नी के शोर मचाने पर चचेरे ससुर गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे र निजी चिकित्सक के यहां नरेंद्र को ले गए। वहां चिकित्सक ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।

स्वजन शव को गांव ले गए और 112 नंबर पर काल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगर प्रिंट लिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया। पत्नी लवली का आरोप है कि सचिव के एक लाख रुपये की गड़बड़ी होने की बात से परेशान पति ने फांसी लगाकर जान दी है।