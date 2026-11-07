फरार चल रहे पूर्व सदर विधायक के पुत्र समेत दो पर 50-50 का इनाम, DIG मेरठ ने बढ़ाई राशि

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पूर्व सदर विधायक मरहूम हाजी अलीम के भाई एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस पर जानलेवा हमले के मामले में पूर्व विधायक के बेटा जैद एवं रिश्तेदार हारिश फरार चल रहे थे। डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी ने दोनों फरार आरोपितों पर अब 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

पांच दिसंबर 2021 को कोतवाली देहात के गांव भाईपुरा से एक शादी समारोह से लौटने समय रालोद नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस की गाड़ियों पर बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। घटना में गोली लगने से गाड़ी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जबकि अन्य पांच लोग घायल हो गए।

पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर किया था जानलेवा हमला हाजी यूनुस ने अपने बड़े भाई एवं पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के चार पुत्र सहित छह आरोपितों को नामजद और अन्य बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के पुत्र अनस एवं उसके तीन भाईयों दानिश, जैद और असद, रिश्तेदार युवक हारिश आदि पर इनाम घोषित किया गया था।