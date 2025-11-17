119 गायों की हत्या मामले में 25 दोषियों को 7-7 साल की जेल, 20 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने 119 गायों की हत्या एवं गैंग्स्टर एक्ट के मामले में 25 दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और 15050-15050 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अदालत ने 14 नवंबर को सभी आरोपितों को दोषियों को करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार और अजी कुमार सक्सेना ने बताया कि दो मई 2005 की देर रात थाना कोतवाली देहात पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्र के गांव अकबरपुर-कमालपुर के जंगल स्थित खेत से 119 गाय मृत एवं नौ गाय जिंदा तथा गौवध के अवशेष व उपकरण बरामद किए थे।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से इकराम, इरफान पुत्र अहसान, यामीन और सलीम पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया। थाने के तत्कालीन वरिष्ठ उन निरीक्षक रमेशचंद शर्मा ने 20 नामजद और दस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपितों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान आरोपित हनीफ पुत्र इस्लाम की मृत्यु हो गई, जबकि इब्राहिम पुत्र नूर मोहम्मद, युसूफ पुत्र युनूस वाजिद पुत्र आबिद और हबीब पुत्र हनीफ की पत्रावली पृथक कर दी गई। मामला सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गैंग्स्टर एक्ट एवं एडीजे अष्ठम की अदालत में पहुंचा।

अदालत ने 14 नवंबर को सभी आरोपितों को दोषियों को करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सोमवार को न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत ने सभी 25 दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और 15050-15050 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

दोषियों को जेल जाता देख रो पड़े स्वजन न्यायाधीश के सजा सुनाने के बाद अदालत से सभी दोषियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस उन्हें वाहनों में बैठाने को ले जा रही थी। इसी बीच अदालत और वाहन की बीच रास्ते में खड़े दोषियों के स्वजन उन्हें देखकर रो पड़े। दोषियों के स्वजन ने उच्च न्यायालय में अपील करने का दावा किया है।