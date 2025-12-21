SSP समेत 17 पुलिसकर्मी नपे थे, 2016 में बुलंदशहर का वो कांड... जिससे हिल गई थी अखिलेश सरकार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर. अलीगढ़ गाजियाबाद हाइवे पर जुलाई 2016 में मां व नाबालिग बेटी के साथ हुई घटना से बुलंदशहर शर्मसार हुआ था। सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई घटना ने पूरे देश में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे।

सपा सरकार ने एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर हाइवे पर पुलिस पिकेट को लगाया था। हालांकि आज हाइवे पर मैरिज होम व मार्केट होने से काफी चहल पहल रहती है। वहीं पुलिस के वाहन भी गश्त करते हैं।

29 जुलाई 2016 की रात आज भी बुलंदशहर के लिए काली रात है। इसी दिन नोएडा से शाहजहांपुर कार से जा रहे एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। सुनसान अलीगढ़ गाजियाबाद हाइवे पर मां व नाबालिग बेटी के साथ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म व परिवार के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया।

इस शर्मसार घटना से देश में प्रदेश व बुलंदशहर का नाम बदनाम हुआ था। तत्कालीन सपा सरकार ने एसएसपी वैभव कृष्ण समेत 11 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिराई। साथ ही हाइवे पर पुलिस पिकेट को लगा दिया। सामूहिक दुष्कर्म व डकैती की घटना को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को दी। जांच में 11 आरोपितों के नाम प्रकाश में आए। इसमें दो मुठभेड़ में ढेर हो गए। वहीं एक की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। शनिवार को बाकी पांच आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया।

वहीं पीड़ित परिवार किसी दूसरे जिले में रहकर गुजर बस कर रहा है। इस दौरान पीड़ित परिवार वहां मौजूद नहीं था। पीड़ित परिवार अधिवक्ता के माध्यम से ही मामले की जानकारी हासिल करता रहा। अब सोमवार को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा। वहीं पीड़ित परिवार को दोषियों को फांसी की सजा होने की आस है।