Gender Change : उसे लगता था कि वो लड़की है...बस, हर्ष से हर्षी बन गया 19 वर्ष का युवक
बुलंदशहर के कस्बा गुलावठी के एक मुहल्ला के 19 वर्षीय हर्ष जेंडर (लिंग) चेंज कर पुरुष से महिला हर्षी बन गया। मध्य प्रदेश में सर्जरी करने के बाद युवक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पहुंचा और आधार में जेंडर बदलवाने के लिए सत्यापन कराकर प्रमाण-पत्र लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रिपोर्ट देखने के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गुलावठी कस्बे के एक मुहल्ला निवासी 19 वर्षीय हर्ष जेंडर (लिंग) बदलकर पुरुष से महिला हर्षी बन गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सर्जरी करने के बाद युवक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पहुंचा और आधार में जेंडर बदलवाने के लिए सत्यापन कराकर प्रमाण-पत्र लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट और इलाज आदि के कागज देखने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया है।
स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गुलावठी के एक मुहल्ला निवासी 19 वर्षीय युवक हर्ष ने पिछले साल इंटरमीडिएट पास किया। उसे बचपन से अहसास होता था, कि वह एक लड़की है। इसी को लेकर वह अपने अभिभावकों से भी आए दिन कहता। स्वजन उसे निजी चिकित्सक के पास लेकर गए तो उन्होंने किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाने के लिए कहा। अभिभावक उसे दिल्ली एम्स लेकर पहुंचे।
एम्स में मनोचिकित्सक ने उसका चेकअप कर दवाएं दी। इसके बाद भी युवक नहीं माना तो उसको मध्यप्रदेश के इंदौर ले जाया गया। इंदौर में उसने सर्जरी कराई और लिंग परिवर्तन कराया। इसके बाद हर्ष ने अपना नाम हर्षी कर लिया।
आधार कार्ड और दूसरे कागजों में लिंग बदलवाने के लिए हर्षी अपने पिता के साथ सीएमओ कार्यालय पहुंचा। यहां सीएमओ को उसने प्रार्थना पत्र दिया और जेंडर बदलने का प्रमाणपत्र देने की मांग की। सीएमओ ने सभी रिपोर्ट, सर्जरी और इलाज के कागज देखने के बाद अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। तीन दिन पहले हर्षी को स्वास्थ्य विभाग ने प्रमाणपत्र जारी कर दिया।
सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि जेंडर डिस्फोरिया (जीडी) एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाली समस्या है। इस समस्या में उसकी लैंगिक पहचान अपने लिंग के बारे में उसकी व्यक्तिगत समझ और जन्म के समय निर्धारित लिंग के बीच असंगति के कारण होता है। इंदौर में सर्जरी कराकर युवक ने जेंडर बदला है। प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है।
