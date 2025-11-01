Language
    नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत के मामले में हत्या की FIR, संचालक व स्टाफ पर दर्ज कराई रिपोर्ट

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    बिजनौर के एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के पिता ने केंद्र के संचालक और स्टाफ पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के हंगामे के दौरान केंद्र से कई नशेड़ी भाग गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर के ज्ञान विहार में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर संचालक व स्टाफ के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस संचालक को बुलाकर केंद्र में बंद युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सूची बनाकर उनके घर पर संपर्क किया जाएगा और उनकी तलाश तेज की जाएगी।

    बिजनौर शहर में चक्कर रोड पर स्थित जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम एवं वृद्ध आश्रम है। नशा मुक्ति केंद्र में शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव धारूवाला मंडावली निवासी 21 वर्षीय प्रीत पुत्र सत्येंद्र भी छह माह से नशा मुक्ति केंद्र में बंद था। शुक्रवार देर रात उसकी नशा मुक्ति केंद्र की दुमंजिला छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

    स्टाफ का कहना है कि उसने छत से कूदकर छलांग लगाई। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। हंगामे के दौरान नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ व सभी नशेड़ी दीवार फांदकर भाग गए। दो घंटे हंगामा हुआ। जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

    इस मामले में मृतक के पिता के तहरीर पर नशा मुक्ति केंद्र के संचालक व स्टाफ के खिलाफ छत से फेंककर हत्या करने का आरोप लगाया है। संचालक व स्टाफ के फरार होने के चलते अभी तक नशा मुक्ति केंद्र से भागे नशेड़ी लोगों का पता नहीं चल सका है। पुलिस संचालक से संपर्क कर रही है।

    भागने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवक ने छलांग लगाई है या हत्या की गई है। पुलिस दोनों पहलू पर जांच कर रही है। अभी तक दस के करीब नशेड़ी नशा मुक्ति केंद्र में बंद बताए गए हैं। संचालक के मिलने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी।