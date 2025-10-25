Language
    महिला की गला रेतकर हत्या...नगीना थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    Bijnor News : नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पालड़ी के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव पड़ा देखा। शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। आसपास की भीड़ जमा हो गई। महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेता गया है। 

    नगीना थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव।(प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, बिजनौर। महिला की हत्या कर शव को नगीना थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी के पास गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। शुक्रवार रात राहगीरों ने शव पड़ा देखा। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेता गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।
    नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पालड़ी के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव पड़ा देखा। शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। आसपास की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सूचना पर एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ अंजनी चतुर्वेदी व थाना प्रभारी अवनीत मान मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि महिला का गला रेतकर हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और श्वान दस्ते को मौके पर बुलाया गया। महिला की शव की पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के गांव में शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। महिला की उम्र करीब 30 साल है। उसने प्लाजा व गर्म शूट पहन रखा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। थानों में गुमशुदगी की खंगाली जा रही है। आसपास के जिलों में भी संपर्क किया जा रहा है। माना जा रहा है कि हत्या कर शव को कार या किसी अन्य वाहन से यहां फेंका गया है।

