महिला की गला रेतकर हत्या...नगीना थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव

नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पालड़ी के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव पड़ा देखा। शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। आसपास की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सूचना पर एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ अंजनी चतुर्वेदी व थाना प्रभारी अवनीत मान मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि महिला का गला रेतकर हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और श्वान दस्ते को मौके पर बुलाया गया। महिला की शव की पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के गांव में शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। महिला की उम्र करीब 30 साल है। उसने प्लाजा व गर्म शूट पहन रखा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। थानों में गुमशुदगी की खंगाली जा रही है। आसपास के जिलों में भी संपर्क किया जा रहा है। माना जा रहा है कि हत्या कर शव को कार या किसी अन्य वाहन से यहां फेंका गया है।