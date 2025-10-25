बिजनौर में महिला की गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव
बिजनौर में एक महिला का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस सोशल मीडिया और गुमशुदगी की रिपोर्टों के माध्यम से उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। आशंका है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ फेंका गया।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। महिला की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने वारदातस्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेता गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृृतका के शव के पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पालड़ी के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव देखा। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ अंजनी चतुर्वेदी व थाना प्रभारी अवनीत मान मौके पर पहुंच गए। जांच में पता चला कि महिला का गला रेतकर हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और श्वान दस्ते को मौके पर बुलाया गया।
महिला की शव की पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की उम्र करीब 30 साल है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। आसपास के जिलों में भी संपर्क किया जा रहा है। आशंका है कि हत्या कर शव को कार या किसी अन्य वाहन से यहां फेंका गया है।
