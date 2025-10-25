बिजनौर में महिला की गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव

जागरण संवाददाता, बिजनौर। महिला की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने वारदातस्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेता गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृृतका के शव के पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पालड़ी के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का रक्तरंजित शव देखा। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ अंजनी चतुर्वेदी व थाना प्रभारी अवनीत मान मौके पर पहुंच गए। जांच में पता चला कि महिला का गला रेतकर हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम और श्वान दस्ते को मौके पर बुलाया गया।