इंस्टाग्राम चलाते-चलाते युवक से प्रेम कर बैठी विवाहिता...अब कह रही पति व बच्चों से कोई मतलब नहीं, पुलिस ने किया यह सब
स्योहारा कस्बे के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीती छह अक्टूबर को प्रेमी के साथ चली गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पत्नी को मंगलवार को बरामद किया, लेकिन विवाहिता ने अपने पति के साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि उसका पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं है।
संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। नगर क्षेत्र के एक मुहल्ले निवासी विवाहिता मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाती है। इसी दौरान उसका संपर्क सिंगरा रामपुर निवासी एक युवक से हो गया। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत होने लगी, जो फिर दोस्ती में बदल गई। इतना ही नहीं, दोनों में प्रेम संबंध बन गए।
छह अक्टूबर को अपने प्रेमी को रामपुर से बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया है। थाने में काफी समझाने के बाद भी महिला ने पति के साथ जाने से इन्कार कर दिया। महिला के दो बच्चे भी है, लेकिन वह प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला को वन स्टेप सेंटर भिजवाया गया है।
कस्बे के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीती छह अक्टूबर को प्रेमी के साथ चली गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पत्नी को मंगलवार को बरामद किया, लेकिन विवाहिता ने अपने पति के साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि उसका पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से बात करती थी, उसने रामपुर से अपने प्रेमी को बुलाया और छह अक्टूबर को फरार हो गई।
महिला के इस कदम से उसके बच्चे और पति परेशान हैं। स्वजन ने थाने में महिला को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने पति के साथ जाने से इन्कार कर दिया। महिला का प्रेमी रामपुर में एक रेलवे ठेकेदार के पास श्रमिक है। सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि महिला पति के साथ जाना नहीं चाहती है, इसलिए उसे वन स्टाप सेंटर भिजवा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।