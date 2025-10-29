Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्टाग्राम चलाते-चलाते युवक से प्रेम कर बैठी विवाहिता...अब कह रही पति व बच्चों से कोई मतलब नहीं, पुलिस ने किया यह सब

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    स्योहारा कस्बे के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीती छह अक्टूबर को प्रेमी के साथ चली गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पत्नी को मंगलवार को बरामद किया, लेकिन विवाहिता ने अपने पति के साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि उसका पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    विवाहिता ने पति के साथ जाने से किया इन्कार, कहा प्रेमी के साथ रहेगी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। नगर क्षेत्र के एक मुहल्ले निवासी विवाहिता मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाती है। इसी दौरान उसका संपर्क सिंगरा रामपुर निवासी एक युवक से हो गया। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत होने लगी, जो फिर दोस्ती में बदल गई। इतना ही नहीं, दोनों में प्रेम संबंध बन गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छह अक्टूबर को अपने प्रेमी को रामपुर से बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया है। थाने में काफी समझाने के बाद भी महिला ने पति के साथ जाने से इन्कार कर दिया। महिला के दो बच्चे भी है, लेकिन वह प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला को वन स्टेप सेंटर भिजवाया गया है।

    कस्बे के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीती छह अक्टूबर को प्रेमी के साथ चली गई है। पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पत्नी को मंगलवार को बरामद किया, लेकिन विवाहिता ने अपने पति के साथ जाने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि उसका पति और बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से बात करती थी, उसने रामपुर से अपने प्रेमी को बुलाया और छह अक्टूबर को फरार हो गई।

    महिला के इस कदम से उसके बच्चे और पति परेशान हैं। स्वजन ने थाने में महिला को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने पति के साथ जाने से इन्कार कर दिया। महिला का प्रेमी रामपुर में एक रेलवे ठेकेदार के पास श्रमिक है। सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि महिला पति के साथ जाना नहीं चाहती है, इसलिए उसे वन स्टाप सेंटर भिजवा दिया गया है।