दुल्हन और स्वजन बैंक्वेट हाल पहुंचे... और चोर आ धमके घर पर, 17 तोला सोना व नगदी साफ

संवाद सूत्र, जागरण, नगीना (बिजनौर)। शादी समारोह के दौरान चोर बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर करीब 17 तोले सोने के आभूषण व 70 हजार की नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ित ने चोरी की तहरीर पुलिस को दी है।

नगर के मोहल्ला कायस्थ सराय निवासी दिलशाद राइन की बेटी की शादी मंगलवार की रात्रि नगीना-धामपुर रोड स्थित कृष्ण मैरिज हाल में थी। शादी के चलते सभी स्वजन व मेहमान शाम के समय अपना मकान बंद कर मैरिज हाल पहुंच गए। रात्रि के समय चोर दिलशाद के मेन गेट का ताला तोड़ घर के अंदर घुस गए और कमरों के अंदर रखी अलमारियों के भी ताले तोड़ डाले।