दुल्हन और स्वजन बैंक्वेट हाल पहुंचे... और चोर आ धमके घर पर, 17 तोला सोना व नगदी साफ
नगीना में दिलशाद राइन की बेटी की शादी के दौरान, चोरों ने उनके बंद घर से 18 लाख रुपये के सोने के आभूषण और नकदी चुरा ली। परिवार शादी समारोह में व्यस्त था, तभी अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, जागरण, नगीना (बिजनौर)। शादी समारोह के दौरान चोर बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर करीब 17 तोले सोने के आभूषण व 70 हजार की नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ित ने चोरी की तहरीर पुलिस को दी है।
नगर के मोहल्ला कायस्थ सराय निवासी दिलशाद राइन की बेटी की शादी मंगलवार की रात्रि नगीना-धामपुर रोड स्थित कृष्ण मैरिज हाल में थी। शादी के चलते सभी स्वजन व मेहमान शाम के समय अपना मकान बंद कर मैरिज हाल पहुंच गए। रात्रि के समय चोर दिलशाद के मेन गेट का ताला तोड़ घर के अंदर घुस गए और कमरों के अंदर रखी अलमारियों के भी ताले तोड़ डाले।
दिलशाद के अनुसार अलमारी के अंदर रखी 70 हजार की नकदी व करीब 17 तोला सोने के आभूषण चुरा कर रफूचक्कर हो गए। आभूषण की कीमत लगभग 18 लाख बताई जा रही है। बुधवार की तड़के जब दिलशाद राईन अपनी बेटी को विदाई कर अपने घर पहुंचा तो जेवर व नगदी चोरी होने की जानकारी हुई। पीड़ित ने चोरी की तहरीर पुलिस को दे दी है। थाना प्रभारी अवनीत मान ने बताया कि जांच कराई जा रही है।
