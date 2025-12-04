Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैं तुम्हें 17 साल से ढूंढ रहा हूं, जल्द वापस आ जाओ!... अरुण नाम के व्यक्ति को है पूजा की तलाश, यूं हुआ वायरल

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    अरुण नाम का एक व्यक्ति पूजा नाम की महिला को पिछले 17 सालों से ढूंढ रहा है। उसने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक अपील जारी की है, जिसमें उसने पूजा से जल्द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अरुण नाम का एक व्यक्ति पूजा नाम की महिला को पिछले 17 सालों से ढूंढ रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर में बुधवार अरुण नाम के युवक ने सिविल लाइन समेत कई चौराहों पर पर्चे डाल दिए, जो इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं। पर्चों में लाल रंग से किसी पूजा की 17 साल से तलाश करने की बात लिखी गई है। पत्र में आइपीएस, आइएएस अधिकारियों, अदालत और अधिवक्ताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। पर्चे बिखरे होनी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस इसे शरारती युवकों की हरकत बता रही है। लोग प्रसारित पर्चों की वीडियो को लेकर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बुधवार रात शहर में बिखरे पर्चें चर्चा का विषय बन गए। सिविल लाइन चौकी के पास, कलक्ट्रेट रोड, बैराज रोड समेत कई जगह पत्र फेंके गए। पत्र बिजनौर निवासी अरुण नाम से डाले गए। पहले तो लोगों ने पत्रों को सामान्य तौर पर लिया। जब उन्हें पढ़ा तो चटकारे लेकर एक दूसरे को बताने लगा। देखते-देखते पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए। पत्र में बातें भी चौंकाने वाली लिखी थी। पत्र में लिखा था कि 'पूजा मैं 17 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जल्द ही वापस आ जाओ'। इसके बाद कुछ पत्र पर आइएएस और आइपीएस अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक शब्द लिख हैं।

    जज व अदालतों पर भी टिप्पणी की है। पूजा को वापस लौट आने की मार्मिक अपील लाल रंग से लिखकर की है। इस तरह के पर्चे मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पर्चों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि बैराज रोड पर निर्माणाधीन हाईवे के पास भी इस तरह की लाइनें लिखी हुई है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि इस तरह के पर्चे मिले हैं। यह किसी सिरफिरे की करतूत है। जांच की जा रही है।