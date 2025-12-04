यात्रीगण कृपया ध्यान दें!... वंदेभारत एक्सप्रेस नौ दिसंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी

संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। उत्तर रेलवे ने सहारनपुर-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदलकर अब इसे गोमतीनगर तक संचालित करने का निर्णय लिया है। नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और डालीगंज सहित कई स्टेशनों को नए ठहराव मिलने पर यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

उत्तर रेलवे मुख्यालय ने नजीबाबाद-सहारनपुर रेलखंड से गुजरने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। आठ नवंबर को लखनऊ–सहारनपुर सहित देशभर में संचालित होने वाली ट्रेनों के ट्रायल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया था। अभी तक लखनऊ-सहारनुपर रूट पर उद्घाटन के बाद से ट्रेन संचालन शुरू नहीं हो पाया। अब रेलवे बोर्ड ने इसका रूट संशोधित करते हुए सहारनपुर से गोमतीनगर तक संचालित करने का फैसला किया है।

रेलवे ने जारी की समय सारणी

रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर. नीलम ने समय सारणी जारी कर दी है। जारी नए टाइमटेबल के अनुसार ट्रेन संख्या-26503 वंदे भारत सहारनपुर से सुबह 05:05 बजे चलकर नजीबाबाद में सुबह 06:25 बजे, मुरादाबाद में सुबह आठ और गोमतीनगर दोपहर 02:05 बजे पहुंचा करेगी।

ये रहेगा यात्रा वापसी का समय

ट्रेन संख्या-26504 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोमतीनगर से दोपहर 03:10 बजे चलकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रात 08:35 बजे और इसके नजीबाबाद पहुंचने का समय रात 09:54 बजे रहेगा। यह ट्रेन रात में 11:50 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर रुका करेगी।