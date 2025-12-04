Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें!... वंदेभारत एक्सप्रेस नौ दिसंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    रेलवे विभाग ने यात्रियों को खुशखबरी दी है। नौ दिसंबर से वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें आरामदायक सीटें, वाई-फ ...और पढ़ें

    रेलवे ने यात्रियों को खुशखबरी दी है, नौ दिसंबर से वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। उत्तर रेलवे ने सहारनपुर-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदलकर अब इसे गोमतीनगर तक संचालित करने का निर्णय लिया है। नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और डालीगंज सहित कई स्टेशनों को नए ठहराव मिलने पर यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

    उत्तर रेलवे मुख्यालय ने नजीबाबाद-सहारनपुर रेलखंड से गुजरने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। आठ नवंबर को लखनऊ–सहारनपुर सहित देशभर में संचालित होने वाली ट्रेनों के ट्रायल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया था। अभी तक लखनऊ-सहारनुपर रूट पर उद्घाटन के बाद से ट्रेन संचालन शुरू नहीं हो पाया। अब रेलवे बोर्ड ने इसका रूट संशोधित करते हुए सहारनपुर से गोमतीनगर तक संचालित करने का फैसला किया है।

    रेलवे ने जारी की समय सारणी
    रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर. नीलम ने समय सारणी जारी कर दी है। जारी नए टाइमटेबल के अनुसार ट्रेन संख्या-26503 वंदे भारत सहारनपुर से सुबह 05:05 बजे चलकर नजीबाबाद में सुबह 06:25 बजे, मुरादाबाद में सुबह आठ और गोमतीनगर दोपहर 02:05 बजे पहुंचा करेगी।

    ये रहेगा यात्रा वापसी का समय
    ट्रेन संख्या-26504 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोमतीनगर से दोपहर 03:10 बजे चलकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रात 08:35 बजे और इसके नजीबाबाद पहुंचने का समय रात 09:54 बजे रहेगा। यह ट्रेन रात में 11:50 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर रुका करेगी।

    नया ठहराव दिया गया है...
    नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रुड़की, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सितारगंज जंक्शन, सितारगंज सिटी, सीतापुर, डालीगंज। डालीगंज जंक्शन को नया ठहराव दिया गया है।
    - आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद