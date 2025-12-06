Language
    बैंकों में जमा 101.42 करोड़ रुपये किसे मिलेंगे? सरकार ने 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' अभियान किया शुरू

    By Navneet Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बैंकों में बिना दावे वाली धनराशि को सही मालिकों तक पहुंचाना है। बिजनौर ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। केंद्र सरकार ने बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली धनराशि को संबंधित को प्रदान करने के लिए आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। जनपद में स्थिति बैंकों में कुल 5,69,781 खातों में 101.42 करोड़ धनराशि अभी भी बिना दावों के जमा है। बड़ी रकम को प्राप्त करने के लिए अभी तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है।

    शुक्रवार को डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर धनराशि उत्तराधिकारियों को प्रदान करने के लिए निर्देशित किया।
    वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण द्वारा चार अक्टूबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान का शुंभारंभ किया गया।

    अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनकी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का दावा करने के लिए सशक्त बनाना है। इन अभियान का उद्देश्य नागरिकों को बैंक जमा, बीमा पालिसियों, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय जैसी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के बारे में जानकारी देना और उनकी पहचान करने के साथ दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है।

    ऐसे में जनपद के बैंकों से भी बिना दावे के जमा धनराशि को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल 56,9,781 खातों में 101.42 करोड़ धनराशि की संपत्ति बिना दावे के पड़ी है । हालांकि 530 खातों में जमा 1.91 करोड़ की बिना दावे की धनराशि का निपटान किया जा चुका है।

    डीएम ने शुक्रवार को बैंक खातों में जमा धनराशि को उसके उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देशित किया। डीएम जसजीत कौर ने कहा कि नागरिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक वैध राशि का दावा स्वयं या उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी कर सकते हैं।

    अभियान लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाते हुए हर घर में वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएम ने इस दौरान उपस्थित ग्राहकों को प्रमाण पत्र वितरित किए और विभिन्न विभागों को उक्त योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।