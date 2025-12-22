सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस ...और पढ़ें

नजीबाबाद में दो युवकों की हत्या, शव हाईवे पर फेंके संवाद सहयोगी, जागरण नजीबाबाद (बिजनौर) : अलग-अलग क्षेत्रों में दो युवकों की हत्या कर शव हाईवे पर फेंक दिए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस हत्याकांड के राजफाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मोबाइल की सीडीआर भी निकाली जा रही है।

रविवार सुबह थाना कोतवाली नजीबाबाद पुलिस को राहगीरों ने सूचना दी कि दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा जलालाबाद में पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे एक युवक का शव पड़ा है। सीओ नितेश प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान किरतपुर के मुहल्ला अहमद खैल निवासी 22 वर्षीय समीर के रूप में हुई। पोस्टमार्टम हाउस पर स्वजन ने आरोप लगाया कि समीर की हत्या की गई है। उसके गले पर चोट के निशान हैं। संभवत: उसका गला घोंटा गया है। स्वजन का कहना है कि शनिवार को वह घर पर अकेला था। उसकी मां परिवार के साथ मायके गई थी। रविवार को समीर की मौसी की सगाई थी। ऐसे में वह घर से जलालाबाद के पास कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी नहीं है। स्वजन ने बताया कि शाम सात बजे तक उससे फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि युवक को किसी ने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि गला दबाकर हत्या होने की बात सामने आ रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है।