यूपी में एक ही चिता पर पिता-दो बेटों का हुआ अंतिम संस्कार, गांव में नहीं जले चूल्हे, हर किसी की आंखें हुईं नम

जागरण संवाददाता, बिजनौर। गांव मुबारकपुर खादर में अपने दो मासूम बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या के मामले में रविवार को शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाबूराम व उसके दोनों बच्चों के शव की एक ही चिता में अंतिम संस्कार किया गया। पिता के साथ जब उसके पुत्र व पुत्री की अर्थी घर से उठी तो वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई।

शनिवार को ग्राम महमूदा खादर निवासी बाबूराम पुत्र राम रतन ने पत्नी रीता से चल रही नाराजगी के बीच अपने पांच वर्षीय पुत्र दीपांशु और तीन वर्षीय पुत्री हर्षिका को बाल कटवाने के बहाने खेत में ले जाकर उन्हें जहर देने के बाद स्वयं भी निगल लिया था। तीनों की मौत से घर में कोहराम मच गया।

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पिता के साथ ही उसके पुत्र व पुत्री की जब अर्थी उठी तो वहां मौजूद ही आंख नम हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से स्वजन ने तीनों के शव दारानगर गंज गंगा घाट ले गए। तीनों शवों के लिए एक ही चिता बनाई गई।