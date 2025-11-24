मौत की रील : वीडियो शूट के लिए दौड़ रहा था रेलवे ट्रैक पर... जान गंवा बैठा कक्षा-9 का छात्र

संवाद सूत्र, जागरण नांगल सोती (बिजनौर): रेलवे लाइन पर दौड़ते हुए वीडियो शूट करने के दौरान अचानक एक किशोर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किरतपुर पुलिस ने अज्ञात में दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीडियो के आधार पर स्वजन ने मृतक की पहचान कर ली। मृतक कक्षा नौ का छात्र था और वह नाई की दुकान पर काम सीखता था।

नांगल थाना क्षेत्र के ग्राम पूंडरी कला निवासी 15 वर्षीय सादिक पुत्र फजल बुधवार दोपहर गांव से सटे जंगल के सामने मालन नदी पुल के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर कुछ किशोरों एवं युवकों के साथ रील बना रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सादिक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाले स्टंट की तरह लाइन पर आ रही ट्रेन के आगे दौड़कर रील शूट करना चाहता था। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे सादिक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद उसके साथ मौजूद किशोर घबराकर मौके से फरार हो गए और किसी को घटना की सूचना नहीं दी। हादसा किरतपुर थाना क्षेत्र में हुआ, वहीं की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अज्ञात में दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि मौके पर मौजूद ग्रामीण भी उसकी पहचान नहीं कर सके। घटना का वीडियो गांव में प्रसारित होने लगा। वीडियो में नजर आ रहे कपड़ों और दृश्य के आधार पर सादिक के पिता फजल ने आशंका जताई और किरतपुर थाने पहुंचकर शव की पहचान की पुष्टि की।