शादी के लिए लड़की देखकर लौट रहा था...हादसे में हो गई मौत, पिता-फूफा गंभीर घायल

संवाद सूत्र जागरण, नगीना (बिजनौर)। एक कार ने फोरलेन हाईवे के मोड़ पर बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पिता व फुफेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में बिजनौर रेफर कर दिया। चालक घटना के बाद कार लेकर मौके से फरार हो गया। थाना क्षेत्र के गांव पुरैनी खास निवासी 28 वर्षीय दीपक पुत्र राजेश की नजीबाबाद क्षेत्र की रहने वाली युवती से शादी की बात चल रही थी। रविवार को दीपक अपने पिता राजेश व फुफेरे भाई शिवा के साथ नजीबाबाद लड़की को देखने गया था।

तीनों लड़की को देखकर एक ही बाइक पर सवार होकर घर शाम को वापस लौट रहे थे। बाइक शिवा चला रहा था। जैसे ही शिवा ने हरिद्वार-काशीपुर फोरलेन हाईवे पर अपने गांव पुरैनी खास के लिए सैदपुरी तिराहे से अपनी बाइक गांव की ओर मुड़ी। उसी समय धामपुर की ओर से आ रही एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

इस घटना में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता राजेश व फुफेरा भाई शिवा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को पुलिस ने नगीना सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को चिंताजनक हालत में बिजनौर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। राजेश की हालत गंभीर बनी हुई है। दीपक के एक भाई और दो बहन है। भाई और बहन की शादी हो चुकी है। एक साल पहले दीपक के मां की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मच गया है। थाना प्रभारी अवनीत मान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। कार को कब्जे में ले लिया है। चालक की तलाश की जा रही है।