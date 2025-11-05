Language
    बिजनौर में हाईवे पर बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल

    By Birendra Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    किरतपुर में हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में, एक दंपति की मौत हो गई। वे अपने रिश्तेदार के लगन समारोह से लौट रहे थे, तभी एक स्कार्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, किरतपुर। ससुराल में चचेरे साले के लगन से लौट रहे सफाई कर्मचारी की बाइक में हाईवे पर सामने से आ रही स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी की मौत हो गई। उनका दस वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    बिजनौर शहर के मंडावर रोड स्थित भरत कालोनी निवासी 32 वर्षीय गौरव पुत्र वीर पाल अपनी 30 वर्षीय पत्नी अंजू और दस वर्षीय पुत्र आदित्य के साथ बुधवार को किरतपुर क्षेत्र के गांव मोचीपुरा अपनी ससुराल में लगन में शामिल होने गया था। कार्यक्रम के बाद गौरव बुधवार शाम बाइक से अपने घर बिजनौर लौट रहे थे।

    जैसे ही वे संपर्क मार्ग से हाईवे पर चढ़े तभी किरतपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो कार से तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अंजू और आदित्य को हाईवे की एंबुलेंस से किरतपुर समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती करा दिया।

    प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. ईश्वर आनंद ने अंजू को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल आदित्य का उपचार किया जा रहा। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल के बाद दंपती ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    अंजू की बड़ी बहन संजू निवासी गांव पेदी शहर कोतवाली ने बताया कि गौरव मेडिकल कालेज अस्पताल बिजनौर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कार्य करते थे। उनकी एक 11 वर्षीय पुत्री गुनगुन घर पर है। दंपती की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। गौरव ने हेलमेट पहन रखा था। थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है। आरोपित घटना के बाद कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    चचेरे ससुर के बेटे का था रिश्ता

    गौरव की गांव मोचीपुरा में ससुराल है। उसका चचेरे ससुर के बेटे का बुधवार को लग् कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने पर अपने घर बिजनौर जा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के रास्ते से हाईवे पर वाहन से चढ़ने के लिए बनाए गए कट खतरनाक है। हाईवे पर वाहन स्पीड से चलते हैं और गांव कि तरफ से हाईवे पर चढ़ने पर वे वाहन दिखाई नहीं देते है जिससे दुर्घटना हो रही है।