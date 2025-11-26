पटरी के बीचोंबीच गिर गया यूकेलिप्टस से भरा ट्रैक्टर-ट्राला, खबर मिलते ही रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मुरादाबाद–अंबाला रेल मार्ग पर स्थित चंदक रेलवे फाटक पर ओवरलोड यूकेलिप्टस से भरे ट्रैक्टर-ट्राला का गुल्ला टूटने से ट्राला रेल पटरी पर ही बीचोंबीच गिर गया। इस घटना की वजह से यातायात करीब ढाई घंटे बाधित रहा।

इससे दोनों ओर मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियां रोकनी पड़ीं। जाम में किसानों के गन्ना वाहन भी फंस गए। रेलगाड़ी आने के भय में रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। करीब ढाई घंटे बाद रेल और सड़क यातायात बहाल हो सका।

सोमवार की रात करीब दस बजे चंदोक रेलवे फाटक पर यूकेलिप्टस से भरा ट्रैक्टर-ट्राला गुल्ला टूटने से बीचोंबीच गिर गया। इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। इस घटना की सूचना से रेलवे कर्मचारियों ने अफसरों को दी।

आनन-फानन में ही आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, रेलवे विभाग आदि कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और ट्राले को हटाने का प्रयास किया, लेकिन रेल लाइन से ट्राली के नहीं हटी, तो जेसीबी मंगाई गई और ट्राले में भरी यूकेलिप्टस की लकड़ी को इधर-उधर गिराया गया। हालांकि रेल लाइन को कोई क्षति तो नहीं पहुंची। रेलवे ने इसकी जांच की।

ये ट्रेनें रहीं प्रभावित घटनाक्रम के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में रात्रि में 12:30 बज गए। इस दौरान चंदक रेलवे स्टेशन पर सरयू–यमुना एक्सप्रेस, मालगाड़ी, बालावाली रेलवे स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस एवं लक्सर में कई ट्रेनों को रोका गया। वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही इंतजार करने को मजबूर होना पड़ा। कई स्थानों पर लोग निजी वाहनों द्वारा ग्रामीण मार्गों से घूमकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।

रात में बेरोकटोक गुजरते हैं ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राले स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में रात के अंधेरे में लकड़ी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राले बेरोकटोक गुजरते हैं, लेकिन पुलिस या फिर एआरटीओ इन पर कार्रवाई नहीं करते, जिससे ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों पर सख्ती बरनते की मांग की है।

रेलवे स्टेशन डाउन लाइन से गुजरती हैं 35 से 40 रेलगाड़ियां रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के अधीक्षक रामधन मीना ने बताया कि रात में मुरादाबाद-सहारनपुर रेलमार्ग से लगभग 35 से 40 एक्सप्रेस ट्रेनें एवं माल गाड़ियां गुजरती हैं। लक्सर से लगभग 10:45 पर इन गाड़ियों का संचालन शुरु होता है। रातभर रेलगाड़ियां गुजरती हैं।

