वन टीम ने जाल बिछाया, खोज-पड़ताल को ड्रोन उड़ाया... लेकिन बाघ पकड़ न आया

संवाद सूत्र, जागरण, भूतपुरी (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राजोरी के जंगलों में बाघ दिखने व एक ग्रामीण की भेड़ पर हमला करने के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी वन्य जीव विशेषज्ञ और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने या लोकेशन पता करने के लिए तैयारी की गई। टीम जाल व पिंजरा लेकर पहुंची और ड्रोन उड़ाकर बाघ की लोकेशन पता करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन बाघ दिखाई नहीं दिया।

सोमवार को मोहम्मदपुर राजोरी में खेत पर मिट्टी लेने जा रहे ग्रामीणों के सामने बाघ आ गया था। जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं, दोपहर में भेड़ चराने गए एक ग्रामीण की भेड़ पर बाघ ने हमला कर दिया था। शोर मचाने पर बाघ झाड़ियों में भाग गया था, लेकिन बाद में गंभीर घायल भेड़ की मौत हो गई थी। दूसरे दिन मंगलवार को भी डीएफओ बिजनौर जय सिंह कुशवाह के नेतृत्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आए वन्यजीव विशेषज्ञ डा. दक्ष गंगवार, एसडीओ बिजनौर ज्ञान सिंह, एसडीओ नजीबाबाद अंशुमान मित्तल, नगीना रेंजर प्रदीप कुमार शर्मा सहित अन्य वनकर्मी मौके पर पहुंचे।