Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन टीम ने जाल बिछाया, खोज-पड़ताल को ड्रोन उड़ाया... लेकिन बाघ पकड़ न आया

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    मोहम्मदपुर राजोरी में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए जाल, पिंजरे और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। एक ग्रामीण की भेड़ पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भूतपुरी के मोहम्मदपुर राजोरी में बाघ की लोकेशन के लिए ड्रोन उड़ाते वनकर्मी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, भूतपुरी (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राजोरी के जंगलों में बाघ दिखने व एक ग्रामीण की भेड़ पर हमला करने के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी वन्य जीव विशेषज्ञ और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने या लोकेशन पता करने के लिए तैयारी की गई। टीम जाल व पिंजरा लेकर पहुंची और ड्रोन उड़ाकर बाघ की लोकेशन पता करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन बाघ दिखाई नहीं दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    04BIJ_26R

    सोमवार को मोहम्मदपुर राजोरी में खेत पर मिट्टी लेने जा रहे ग्रामीणों के सामने बाघ आ गया था। जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं, दोपहर में भेड़ चराने गए एक ग्रामीण की भेड़ पर बाघ ने हमला कर दिया था। शोर मचाने पर बाघ झाड़ियों में भाग गया था, लेकिन बाद में गंभीर घायल भेड़ की मौत हो गई थी। दूसरे दिन मंगलवार को भी डीएफओ बिजनौर जय सिंह कुशवाह के नेतृत्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आए वन्यजीव विशेषज्ञ डा. दक्ष गंगवार, एसडीओ बिजनौर ज्ञान सिंह, एसडीओ नजीबाबाद अंशुमान मित्तल, नगीना रेंजर प्रदीप कुमार शर्मा सहित अन्य वनकर्मी मौके पर पहुंचे।


    टीम ने पीली नदी के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से बाघ की लोकेशन पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन मंगलवार को बाघ दिखाई नहीं दिया। शाम को मौके पर पिंजरा, जाल और अन्य उपकरण मंगाए गए। अधिकारियों ने बताया कि पिंजरा लगाकर उससे बाहर एक कटरा बांधा गया, जिससे बाघ उसके शिकार के लालच में वहां आ जाए। बाघ यदि वन रेंज में वापस नहीं गया तो उसे ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Leopard Attack: 12 घंटे में दो कुत्तों को खा गया गुलदार, बिजनौर के इस गांव में दहशत का माहौल


    ग्रामीणों में दहशत : क्षेत्र में अभी तक गुलदार दिखाई देने और उसके द्वारा पशुओं पर हमले के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक इस क्षेत्र में पहली बार है कि पीली नदी में और मोहम्मदपुर राजोरी के इतने पास बाघ दिखाई दिया है। मंगलवार को भी ग्रामीणों में दहशत व्याप्त रही। बहुत से लोग चारा लेने या जंगल की ओर अपने कामों के लिए नहीं गए।