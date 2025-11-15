Language
    बाघ को पड़ गई रिजर्व रेंज से निकलकर घूमने की आदत, भेड़ का किया शिकार... वन विभाग की टीम ने किया कैद

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    अमानगढ़ रिजर्व रेंज के एक बाघ को रिहायशी इलाकों में घूमने की आदत हो गई है। हाल ही में उसने एक भेड़ का शिकार किया, जिसके बाद वन विभाग ने उसे पकड़कर कैद कर लिया है। बाघ को वापस जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है।

    Hero Image

    पिंजरे में कैद कर बाघ। सौ. वन विभाग

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। भूतपुरी क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर राजौरी में शुक्रवार को लगभग दो सप्ताह बाद फिर से बाघ लौट आया। शुक्रवार शाम बाघ ने हमला कर एक भेड़ को मार दिया था। देररात लगभग 12 बजे तक बाघ की तलाश शुरू की गई।

    शनिवार सुबह फिर से सर्च अभियान चला। शाम पांच बजे वन्यजीव विशेषज्ञ व वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रेंकुलाइज कर लिया। मुख्य वन संरक्षक बरेली जोन पीपी सिंह ने बताया कि बार-बार गांव के पास आने से बाघ के व्यवहार से लग रहा था कि उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज से बाहर निकलकर गांव के पास घूमने की आदत पड़ गई थी। बाघ को फिलहाल पिंजरे में कैद कर आमनगढ़ रेंज ले जाया गया है।

    बता दें कि गांव मोहम्मदपुर राजोरी निवासी ग्रामीण अशोक पाल शुक्रवार की देरशाम लगभग सात बजे अपने भेड़ों को चराकर घर लौट रहा था कि पीली नदी के पास पहुंचने पर अचानक खेत से निकलकर आए बाघ ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जिसमें दो भेड़ घायल हो गईं, जबकि बाघ एक भेड़ को उठाकर ले गया। अशोक ने वहां से भाग कर जान बचाई और गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी।

    वन विभाग को भी सूचना दी। मौके पर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचकर गए। वन विभाग की टीम ने बाघ की लोकेशन जानने के लिए ड्रोन भी उड़ाया। अंधेरा होने तक टीम ने कांबिंग की। रेंजर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि ड्रोन के जरिये बाघ की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई। ट्रेंकुलाइज करने के लिए पीलीभीत से विशेषज्ञ डा. दक्ष गंगवार भी मौके पहुंचे। शनिवार सुबह फिर से सर्च अभियान चला। शाम पांच बजे वन्यजीव विशेषज्ञ व वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रेंकुलाइज कर लिया।