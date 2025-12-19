Language
    भाकियू लोकशक्ति नेता व पुत्र को चीनी मिल ने भेजा पांच करोड़ का मानहानि नोटिस

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:02 AM (IST)

    कर्मचारियों से गाली-गलौज और किसानों को भड़काने का आरोप ...और पढ़ें

    भाकियू लोकशक्ति नेता व पुत्र को चीनी मिल ने भेजा पांच करोड़ का मानहानि नोटिस

    जागरण संवाददाता, बिजनौर : भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रभारी वीर सिंह और उनके पुत्र अंकित कुमार को उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड की बरकातपुर मिल ने पांच करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में वीर सिंह व अंकित पर मिल में अकारण गन्ना तौल बंद कराने, मिल के खिलाफ किसानों को भड़काने और कर्मचारियों से गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। इससे मिल की प्रतिष्ठा व संचालन में आई बाधा के कारण हुए नुकसान की एवज में पांच करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब न देने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराने की चेतावनी दी है।

    मिल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवांश शेखर ने भेजे नोटिस में बताया कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी की एक यूनिट बिजनौर के गांव बरकातपुर में है। कहा कि पांच दिसंबर की रात दस बजे गांव मायापुरी निवासी पवन की पत्नी सुक्खी की गन्ना पर्ची पर गांव चमरौला निवासी भाकियू लोकशक्ति जिलाध्यक्ष वीर सिंह के पुत्र अंकित कुमार गन्ना तौलवाने आए। गन्ना तौलने के बाद अंकित ने बिना किसी कारण हंगामा किया और मिल अधिकारियों व कर्मचारियों से गाली-गलौज की और तौल बंद करा दी। घटतौली का आरोप लगाया। मिल में किसानों के वाहनों की तौल एक ही कांटे पर होती है। अंकित ने किसानों को मिल के खिलाफ अनर्गल बात करते हुए भड़काया। अगले दिन वीर सिंह अपने साथियों के साथ मिल पर आए और कर्मचारियों से गाली-गलौज की एवं धरना दिया। वीर सिंह ने घटतौली के झूठे मामले में थाने में तहरीर भी दी। इससे पूर्व भी अंकित ने 24 नवंबर को मिल में जड़ पत्ती वाला गन्ना लाने से टोकने पर तौल लिपिक बहेंद्र सिंह से मारपीट की थी और तौल बंद करा दी थी। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा व अच्छी साख को ठेस लगी है।

    मानहानि में पांच करोड़ रुपये का दिया नोटिस

    कंपनी ने वीर सिंह व अंकित कुमार से सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की एवज में 4.75 करोड़ रुपये, प्रबंधन तंत्र को मानसिक पीड़ा व भयभीत करने के लिए दस लाख रुपये, सामाजिक तिरस्कार के लिए 14.75 लाख और कानूनी सहायता व अन्य शुल्क के लिए 25 हजार रुपये कुल पांच करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है।

    इन्होंने कहा...

    मिल में कोई हंगामा नहीं किया गया। बस घटतौली देखी थी। मिल द्वारा किसानों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है।

    वीर सिंह, जिलाध्यक्ष, भाकियू लोकशक्ति

    वीर सिंह व उनके पुत्र अंकित द्वारा मिल की छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है।

    नरपत सिंह, संयुक्त अध्यक्ष, बरकातपुर चीनी मिल