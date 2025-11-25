आतंकी डा. शाहीन का बिजनौर कनेक्शन खंगाल रही जांच एजेंसी... जिले में 35 कश्मीरी भी रडार पर

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद खुफिया एजेंसी व पुलिस सतर्क है। जिले में चिकित्सक, गार्ड अन्य लोगों का सत्यापन किया गया है। अब तक 35कश्मीरी ऐसे हैं, जो काम के सिलसिले में जिले में रह रहे हैं। उनकी निगरानी की जा रही है। इनमें कर्मचारी, गर्म शाल, कपड़े व ड्राई फ्रूट समेत अन्य सामान बेचने वाले हैं। उधर, जांच एजेंसी डा. शाहीन के बिजनौर कनेक्शन को भी पुलिस खंगाल रही है। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरी लोगों को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। हर जिले में संदिग्धों की कुंडली खंगाली जा रही है।

कश्मीरियों पर जांच एजेंसी व पुलिस की तीखी निगाह है, क्योंकि, बड़ी संख्या में लोग कश्मीर से यहां कारोबार के सिलसिले में आते हैं। चुपचाप यहां रहने लगते हैं। इस घटना के बाद पुलिस व एलआइयू ने कश्मीरियों की कुंडली खंगाली शुरू कर दी है। अब तक जांच में 35 कश्मीरियों के रहने की पुष्टि हो चुकी है। उनके पहचान पत्र, किरायेदारी विवरण, दस्तावेज और उनकी गतिविधियों का सत्यापन किया गया है। उनसे पूछताछ की गई। किरायेदारों से संबंधित जानकारी मकान मालिकों से भी गई है। उन पर मकान मालिक को निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। ये सभी लोग मजदूरी के अलावा गर्म कपड़े और ड्राइ फ्रूट बेचने के लिए यहां आए हुए हैं।

पुलिस व खुफिया विभाग इन पर निगरानी रख रहा है। इसके पीछे का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध संगठन या नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं है। किसी ने पनाह तो नहीं ली है। यहां से संदिग्ध गतिविधियों को संचालित तो नहीं कर रहा है। इसके पास कौन-कौन व्यक्ति आ-जा रहा है। इसलिए खुफिया एजेंसियों ने इनका सत्यापन का अभियान चलाया था।