Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आतंकी डा. शाहीन का बिजनौर कनेक्शन खंगाल रही जांच एजेंसी... जिले में 35 कश्मीरी भी रडार पर

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    जांच एजेंसी आतंकी डा. शाहीन के बिजनौर कनेक्शन की तलाश में जुटी है। जिले में रहने वाले 35 कश्मीरी भी जांच के दायरे में हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या डा. शाहीन का बिजनौर में कोई संपर्क था। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की गहराई से जांच कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जांच एजेंसी आतंकी डा. शाहीन के बिजनौर कनेक्शन की तलाश में जुटी है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद खुफिया एजेंसी व पुलिस सतर्क है। जिले में चिकित्सक, गार्ड अन्य लोगों का सत्यापन किया गया है। अब तक 35कश्मीरी ऐसे हैं, जो काम के सिलसिले में जिले में रह रहे हैं। उनकी निगरानी की जा रही है। इनमें कर्मचारी, गर्म शाल, कपड़े व ड्राई फ्रूट समेत अन्य सामान बेचने वाले हैं। उधर, जांच एजेंसी डा. शाहीन के बिजनौर कनेक्शन को भी पुलिस खंगाल रही है। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरी लोगों को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। हर जिले में संदिग्धों की कुंडली खंगाली जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीरियों पर जांच एजेंसी व पुलिस की तीखी निगाह है, क्योंकि, बड़ी संख्या में लोग कश्मीर से यहां कारोबार के सिलसिले में आते हैं। चुपचाप यहां रहने लगते हैं। इस घटना के बाद पुलिस व एलआइयू ने कश्मीरियों की कुंडली खंगाली शुरू कर दी है। अब तक जांच में 35 कश्मीरियों के रहने की पुष्टि हो चुकी है। उनके पहचान पत्र, किरायेदारी विवरण, दस्तावेज और उनकी गतिविधियों का सत्यापन किया गया है। उनसे पूछताछ की गई। किरायेदारों से संबंधित जानकारी मकान मालिकों से भी गई है। उन पर मकान मालिक को निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। ये सभी लोग मजदूरी के अलावा गर्म कपड़े और ड्राइ फ्रूट बेचने के लिए यहां आए हुए हैं।

    पुलिस व खुफिया विभाग इन पर निगरानी रख रहा है। इसके पीछे का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध संगठन या नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं है। किसी ने पनाह तो नहीं ली है। यहां से संदिग्ध गतिविधियों को संचालित तो नहीं कर रहा है। इसके पास कौन-कौन व्यक्ति आ-जा रहा है। इसलिए खुफिया एजेंसियों ने इनका सत्यापन का अभियान चलाया था।

    डा. शाहीन का बिजनौर कनेक्शन खंगाल रही जांच एजेंसी
    जांच एजेंसी की निगाह बिजनौर पर है जिले पहले ही आतंकी गतिविधियों और स्लापिंग माड्यूल के लिए बदनाम रहा है। दिल्ली की एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि कानपुर की डा. शाहीन धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में बिजनौर आई है। ऐसे में एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि बिजनौर जिले में डा. शाहीन कहां-कहां आई है। एलआइयू अधिकारी ने मुताबिक, जिले में करीब 35 कश्मीरी हैं। उनका सत्यापन कर लिया गया है। उनकी निगरानी की जा रही है।