शिक्षक ने किया छात्रा से दुष्कर्म, बीएसए ने किया निलंबित...पुलिस को चकमा देकर पहुंचा कोर्ट

जागरण संवाददाता, बिजनौर। झालू में अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद को बीएसए ने निलंबित कर दिया था। आरोपित ने बुधवार को हल्दौर पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के एक मुहल्ला निवासी 12 वर्षीय छात्रा एक स्कूल में सातवीं की छात्रा है। वह झालू के मुहल्ला के इस्लामाबाद निवासी सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद के पास ट्यूशन पढ़ती थी।

रविवार शाम पढ़ने गई छात्रा को शिक्षक कार में बैठाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित शिक्षक के खिलाफ के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपित की तलाश में पुलिस लगी थी। बुधवार को आरोपित ने पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस हाथ मलती रही थी। पुलिस की नाकामी के बाद बीएसए ने आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई की है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।