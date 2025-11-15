Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षक ने किया छात्रा से दुष्कर्म, बीएसए ने किया निलंबित...पुलिस को चकमा देकर पहुंचा कोर्ट

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    बिजनौर के झालू में एक सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद पर अपनी 12 वर्षीय शिष्या से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस की नाकामी के बाद बीएसए ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिजनौर के झालू में एक सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद पर अपनी 12 वर्षीय शिष्या से दुष्कर्म का आरोप लगा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। झालू में अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद को बीएसए ने निलंबित कर दिया था। आरोपित ने बुधवार को हल्दौर पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

    हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के एक मुहल्ला निवासी 12 वर्षीय छात्रा एक स्कूल में सातवीं की छात्रा है। वह झालू के मुहल्ला के इस्लामाबाद निवासी सरकारी शिक्षक तनवीर अहमद के पास ट्यूशन पढ़ती थी।

    रविवार शाम पढ़ने गई छात्रा को शिक्षक कार में बैठाकर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित शिक्षक के खिलाफ के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपित की तलाश में पुलिस लगी थी। बुधवार को आरोपित ने पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस हाथ मलती रही थी। पुलिस की नाकामी के बाद बीएसए ने आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई की है। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें