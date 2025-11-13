प्रेमिका नाराज थी...प्रेमी साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा, खूब हुआ हंगामा व मारपीट और यह सब

संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर मुख्य मार्ग पर बुधवार रात काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नाराज प्रेमी-प्रेमिका और उसके स्वजन के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रेमी अपनी नाराज प्रेमिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका और उसके स्वजन ने विरोध किया। इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है।

बुधवार रात लगभग नौ बजे रोडवेज बस स्टैंड के बाहर एक युवक और तीन महिलाओं में मारपीट हो रही थी। युवक एक युवती को अपनी तरफ खींचकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसे देखकर भीड़ एकत्र हो गई। इसी दौरान एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। काफी देर तक हंगामा होने के बाद मारपीट करने वाले वहां से चले गए।