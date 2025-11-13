प्रेमिका नाराज थी...प्रेमी साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा, खूब हुआ हंगामा व मारपीट और यह सब
धामपुर में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर प्रेमी-प्रेमिका और उसके परिवार के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। प्रेमी अपनी प्रेमिका को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका और उसके परिवार ने विरोध किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस में किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर मुख्य मार्ग पर बुधवार रात काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नाराज प्रेमी-प्रेमिका और उसके स्वजन के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रेमी अपनी नाराज प्रेमिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका और उसके स्वजन ने विरोध किया। इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है।
बुधवार रात लगभग नौ बजे रोडवेज बस स्टैंड के बाहर एक युवक और तीन महिलाओं में मारपीट हो रही थी। युवक एक युवती को अपनी तरफ खींचकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसे देखकर भीड़ एकत्र हो गई। इसी दौरान एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। काफी देर तक हंगामा होने के बाद मारपीट करने वाले वहां से चले गए।
हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोतवाली पुलिस से शिकायत नहीं की, लेकिन बताया गया है कि थाना स्योहारा के एक गांव निवासी युवती का क्षेत्र के ही एक युवक से पिछले चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय पहले दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। जिसके बाद प्रेमिका धामपुर में आकर रहने लगी थी। बुधवार रात प्रेमी यहां पहुंच गया और प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया, लेकिन प्रेमिका के साथ उसके स्वजन ने भी विरोध किया। इसी दौरान खूब धक्कामुक्की व मारपीट हुई। सीओ अभय कुमार के मुताबिक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
