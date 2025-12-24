किसान से पांच हजार रिश्वत लेता राजस्व लेखपाल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर : एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील परिसर से राजस्व लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली में आरोपित लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही एसडीएम ने उसे निलंबित कर दिया है। आरोपित लेखपाल रविंद्र भारद्वाज निवासी गांव शिकोहपुर थाना बड़ौत, जिला बागपत का निवासी है। वह वर्ष 2016 में लेखपाल भर्ती हुआ था।

शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव ननूपुरा निवासी किसान धर्मेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को मुरादाबाद स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन के मुरादाबाद थाने में सदर तहसील में तैनात लेखपाल रविंद्र भारद्वाज की शिकायत की थी। आरोप था कि लेखपाल खतौनी में नाम और उम्र सही करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। मंगलवार को एंटी करप्शन से प्रभारी कृष्णा अवतार अपनी टीम के साथ सदर तहसील पहुंचे। टीम ने पांच हजार रुपये पीड़ित धर्मेंद्र को दिए, तहसील परिसर स्थित एक कमरे में उसने लेखपाल को रकम दे दी। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया। राजस्व कर्मियों ने लेखपाल को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन टीम लेखपाल को शहर कोतवाली लेकर पहुंची। बड़ी संख्या में लेखपाल शहर कोतवाली में पहुंचे। बुधवार को लेखपाल को मुरादाबाद की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर, एसडीएम सदर रितु चौधरी ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया है।