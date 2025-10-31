नाम सत्संग का और काम मतांतरण... यूपी के इस जिले में हुआ हंगामा, रोकना पड़ा सत्संग

संवाद सूत्र, जागरण, राजा का ताजपुर (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव रवाना शिकारपुर में एक ग्रामीण के घर पर चल रहे धार्मिक सत्संग को बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर बंद करा दिया। गुरुवार की सुबह गांव रवाना शिकारपुर में राजेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह के घर पर इसाई मिशनरी द्वारा सत्संग कराया जा रहा था। सत्संग की आड़ में मतांतरण का खेल चलने की सूचना पर बजरंग दल नेता जितेंद्र वैस व जिला मंत्री बलराम सिंह दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ वहा पहुंच गये और सत्संग की आड़ में मतांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।