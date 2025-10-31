नाम सत्संग का और काम मतांतरण... यूपी के इस जिले में हुआ हंगामा, रोकना पड़ा सत्संग
सत्संग के नाम पर मतांतरण कराने के आरोप के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके सत्संग को रोक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
संवाद सूत्र, जागरण, राजा का ताजपुर (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव रवाना शिकारपुर में एक ग्रामीण के घर पर चल रहे धार्मिक सत्संग को बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर बंद करा दिया। गुरुवार की सुबह गांव रवाना शिकारपुर में राजेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह के घर पर इसाई मिशनरी द्वारा सत्संग कराया जा रहा था। सत्संग की आड़ में मतांतरण का खेल चलने की सूचना पर बजरंग दल नेता जितेंद्र वैस व जिला मंत्री बलराम सिंह दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ वहा पहुंच गये और सत्संग की आड़ में मतांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर स्योहारा पुलिस मौके पर पहुंच गई और चल रहा सत्संग बंद करा दिया। पुलिस ने सत्संग करने आये थाना शिवाला के गांव नवादा केशो निवासी एक महिला सहित दो को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान गृह स्वामी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उसका पुत्र काफी समय से बीमार चल रहा था। उसके ठीक होने पर सत्संग रखा गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है।
