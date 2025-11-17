हैदरपुर वेटलैंड में दिखाई दी चिड़िया की 334वीं प्रजाति... नाम है राक बंटिंग

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जैव विविधता के लिए विख्यात हैदरपुर वेटलैंड में पक्षियों का कुनबा और बढ़ गया है। बर्ड वाचर को वेटलैंड में राक बंटिंग प्रजाति की चिड़िया दिखी है। यह हैदरपुर वेटलैंड में दिखी पक्षी की 334वीं प्रजाति है। आमतौर पर राक बंटिंग चिड़िया पहाड़ों की चोटियों पर पाई जाती है। इसका मैदान में दिखना सामान्य नहीं होता है। हैदरपुर वेटलैंड में इस प्रजाति का दिखना सुखद संयोग माना जा रहा है।

गंगा के किनारे बसे हैदरपुर वेटलैंड पक्षियों की कलरव के लिए जाना जाता है। यहां रंग बिरंगे पक्षियों के बड़े झुंड दिखते हैं। यहां ग्रे लेग गूज पक्षियों का तीन हजार तक का झुंड दिख चुका है। बर्ड वाचर वेटलैंड में पक्षियों की पहचान और गणना भी करते रहते हैं। यहां पर पक्षियों की प्रजातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में यहां पर डेजर्ट व्हीदर चिड़िया दिखी थी। यह यहां पर दिखी पक्षी की 333वीं प्रजाति थी।

बर्ड वाचर भी किसी नई प्रजाति की तलाश में घूम रहे थे। बर्ड वाचिंग करते हुए युदिश व सोहनवीर ने यहां राक बंटिंग प्रजाति की चिड़िया देखी है। आशीष गुर्जर ने इसका फोटो कैमरे में कैद किया है। राक बंटिंग के दिखने पर हैदरपुर वेटलैंड में पक्षियों की प्रजाति अब बढ़कर 334 हो गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही किसी नई प्रजाति का पक्षी वेटलैंड में दिखेगा। बर्ड वाचर और प्रजातियों की तलाश के लिए भी अभियान चला रहे हैं।

देशी प्रजातियों का कुनबा ज्यादा : हैदरपुर वेटलैंड में देशी प्रजाति से अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। यहां पर लगभग 200 विदेशी प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। इनकी तादाद देशी पक्षियों से भी अधिक रहती है। मार्च का महीना खत्म होने तक यह पक्षी यहां से चले जाते हैं।