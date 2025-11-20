22 नवंबर की रात आठ बजे तक बंद रहेगा यूपी का ये रेलवे फाटक, यातायात होगा प्रभावित

जागरण संवाददाता, नजीबाबाद। कोटद्वार मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक संख्या-482/ए पर रेलपथ की मरम्मत के चलते रेलवे के किमी. 1496/01 एवं 1496/03 के मध्य स्थित रेलवे फाटक संख्या-482/ए मुरशदपुर-नजीबाबाद सैक्शन में 20 नवंबर की सुबह आठ बजे से 22 नवंबर सायं 08:00 बजे तक रेलवे ट्रैक के अनुरक्षण कार्य हेतु स्लीपर बदलने, ओवरहालिंग तथा रोड सरफेस बनाने का कार्य कराया जाएगा।

उत्तर रेलवे नजीबाबाद के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मुहम्मद अनीस ने बताया कि उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को पत्र प्रेषित कर अवगत कराते हुए रेलवे फाटक रोड ट्रैफिक के लिए पूर्णतः बंद रहने की सूचना दी है। इसके साथ ही निवेदन किया है कि इस रूट का यातायात अन्य रूट पर डाइवर्ट कराएं, जिससे रेल यातायात की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्य को सुविधापूर्वक कराकर रेलवे प्रशासन को अपेक्षित सहयोग एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने का कष्ट करें। संस



