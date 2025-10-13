वारंट तामील कराने गई बिजनौर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला! दारोगा की हत्या का प्रयास

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    बिहार में, वारंट लेकर गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक दारोगा की हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी, तभी हमलावरों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। दारोगा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। अकबराबाद निवासी हिस्ट्रीशीटर और गोहत्या का आरोपित आसिफ का कोर्ट से वारंट आया है। शनिवार रात साढ़े आठ बजे अकबराबाद चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया, आरक्षी भूपेंद्र व महिला सिपाही करिश्मा आसिफ को वारंट तामील कराने उसके घर पहुंचे। पुलिस ने गोकशी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर बहस शुरू हो गई।

    पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी

     

    पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को चौकी पर ले जाने का प्रयास किया। इसपर हिस्ट्रीशीटर और उसके स्वजन ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। मारपीट व धक्की-मुक्की की। आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाने के लिए स्वजन ने मारपीट करते हुए चौकी इंचार्ज का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया।

    चौकी इंचार्ज जुगेंद्र तेवतिया की तहरीर पर आसिफ, नजाकत, मोहम्मद अकरम व एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आसिफ पर गोहत्या समेत छह केस दर्ज हैं।