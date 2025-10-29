शिवलिंग पर रखा मिला कुछ ऐसा कि भड़क उठे ग्रामीण, सीसीटीवी चेक किए तो बंद मिले...और फिर हुआ यह सब

संवाद सहयोगी, जागरण धामपुर (बिजनौर)। स्योहारा मार्ग स्थित गांव कुंडीपुरा केदारपुर में बुधवार सुबह गांव के मंदिर में शिवलिंग पर आपत्तिजनक वस्तु मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। जानकारी मिलने पर सीओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने पंचायत घर पर लगे सीसीटीवी की जांच की, लेकिन वे बंद मिले। इस मामले में एक ग्रामीण की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

क्षेत्र के गांव कुंडीपुरा केदारपुर में पंचायत घर के पास एक छोटा मंदिर बना है। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति और उसके पास शिवलिंग स्थापित है। बुधवार सुबह लगभग छह बजे गांव निवासी मंदिर की देखभाल करने वाले सतपाल सिंह सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के पास आपत्तिजनक सामग्री पड़ी देखी तो उन्होंने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जिससे उनमें गुस्सा फूट पड़ा।

सूचना पर सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय, कोतवाल मृदुल कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया। इस दौरान मंदिर की साफ-सफाई भी कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो वह बंद मिले। इस मामले में पुलिस ने दो-तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।