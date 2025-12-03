मिली गई हरी झंडी, नगीना-नहटौर मार्ग का होगा चौड़ीकरण... पांच करोड़ होगा खर्च
नगीना-नहटौर मार्ग के चौड़ीकरण को मंज़ूरी मिल गई है, जिसके लिए पांच करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, नगीना (बिजनौर)। नगीना-नहटौर मार्ग के चौड़ीकरण प्रस्ताव को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। अब 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होगा। पांच जुलाई को भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी की माता जी के निधन के बाद देश प्रदेश के मंत्रियों का उनके पैतृक आवास गांव हुर्रनंगला आना जाना लगा है।
हुरनंगला गांव वर्षों से टूटे पड़े बदहाल व जर्जर नगीना–नहटौर जनपदीय मार्ग पर स्थित है।सात जुलाई को श्रद्धांजलि देने गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पूर्व बरसों से बदहाल पड़े नगीना-नहटौर जनपदीय मार्ग के भी उस समय भाग जाग गए थे जब प्रशासन ने रातो रात आनन फानन में इसमें मौजूद गहरे गड्ढों पर थेगली लगाकर ठीक करा दिया गया था। बीच में हुई तेज वर्षा के कारण इन गड्ढों के बजरी निकल कर फिर से बिखर गई थी।
इस दौरान बड़े बड़े नेताओं का प्रतिदिन हुर्रनंगला पहुंचे का सिलसिला भी जारी रहा था। इस सिंगर रूट की हालात देखकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था। इसे सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होगा। पीडब्ल्यूडी नजीबाबाद के अधिशासी अभियंता शैलेन्द्र शाश्वत ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का शीघ्र ही चौड़ीकरण कराया जाएगा।
