मिली गई हरी झंडी, नगीना-नहटौर मार्ग का होगा चौड़ीकरण... पांच करोड़ होगा खर्च

संवाद सूत्र, जागरण, नगीना (बिजनौर)। नगीना-नहटौर मार्ग के चौड़ीकरण प्रस्ताव को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। अब 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होगा। पांच जुलाई को भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी की माता जी के निधन के बाद देश प्रदेश के मंत्रियों का उनके पैतृक आवास गांव हुर्रनंगला आना जाना लगा है।

हुरनंगला गांव वर्षों से टूटे पड़े बदहाल व जर्जर नगीना–नहटौर जनपदीय मार्ग पर स्थित है।सात जुलाई को श्रद्धांजलि देने गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पूर्व बरसों से बदहाल पड़े नगीना-नहटौर जनपदीय मार्ग के भी उस समय भाग जाग गए थे जब प्रशासन ने रातो रात आनन फानन में इसमें मौजूद गहरे गड्ढों पर थेगली लगाकर ठीक करा दिया गया था। बीच में हुई तेज वर्षा के कारण इन गड्ढों के बजरी निकल कर फिर से बिखर गई थी।