अंतिम संस्कार के लिए युवक के शव को नहला रहे थे परिजन...शरीर पर दिखा कुछ ऐसा, गुस्से में हाईवे कर दिया जाम

गांव शरीफपुर निवासी 30 वर्षीय अजयपाल सैनी पुत्र चेतराम सैनी की शादी 2016 कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव चंदनपुरा में हुई थी। अजयपाल शनिवार को अपनी ससुराल गया था। शनिवार रात ससुराल पक्ष के लोग अजयपाल का शव लेकर उसके घर शरीफपुर पहुंच गए।

करीब दो घंटे तक जाम लगाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। गांव शरीफपुर निवासी युवक की शनिवार शाम ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन ने रविवार को हत्या का आरोप लगाते हुए बिजनौर–मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया।

उन्होंने उसके स्वजन बताया कि वह अपनी ससुराल में अचानक खड़े-खड़े गिर गया था। वे उसे गंभीर हालत में बिजनौर स्थित एक निजी चिकित्सक के यहां ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्वजन सामान्य मौत मानकर रविवार को अंतिम संस्कार के लिए उसे नहलाने लगे। इसी दौरान स्वजन को लगा कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। इस पर उनका गुस्सा भड़क गया।

उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बिजनौर-नूरपुर स्टेट हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने ग्रामीणों को समझा- बुझाकर जाम खुलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। अजयपाल सैनी के कोई संतान नहीं थी।

वह परिवार में दो भाइयों से छोटा था और खेतीबाड़ी करता था। थाना प्रभारी किशन अवतार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।



