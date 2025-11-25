कक्षा-9 की छात्रा लापता है, 12वीं की मुस्लिम छात्रा का भी अता-पता नहीं...साजिश व अफवाह के बीच दिल्ली-मुंबई तक तलाश

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नौंवी की छात्रा लापता है। उसी के साथ एक मुस्लिम संप्रदाय की इंटर की छात्रा भी गायब है। अभी तक दोनों का पता नहीं चल सका है। छात्रा के स्वजन ने मुस्लिम छात्रा पर साजिश के तहत गायब करने की आशंका जताई है। इसको लेकर तरह-तरह की अफवाह भी हिंदू संप्रदाय में चल रही है। इसको लेकर एलआइयू सतर्क हो गई है। वहीं छात्राओं को बरामद करने के प्रयास में मुंबई, देहरादून व दिल्ली में पुलिस की टीम खाक छान रही है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नौंवी की छात्रा केपीएस में पढ़ती है। 15 नवंबर को वह रोजाना की तरह साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। उसकी साइकिल रास्ते में खड़ी हुई मिली। पता चला कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली बारहवीं की एक मुस्लिम संप्रदाय की छात्रा भी लापता है। जांच में पता चला कि दोनों साथ गई है। दोनों के स्वजन ने शहर कोतवाली में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौंवी की छात्रा के स्वजन ने इसके पीछे गहरी साजिश होने की आशंका जताई है। छात्रा को बरामदगी को लेकर शहर कोतवाली में धरना भी दिया गया। अब पुलिस की दस टीमें छात्रा का पता लगाने के लिए छापामारी कर रही है। मुंबई से लेकर पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड व बिजनौर में दबिश दे चुकी है। लापता बारहवीं की छात्रा के स्वजन, रिश्तेदारों और नजदीकियों से भी पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को एसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ, शहर कोतवाल और स्वाट टीम शहर में डेरा डाले रहे। इस दौरान दो युवतियों से भी पूछताछ की गई। मुस्लिम छात्रा के स्वजन व दूर के रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटाई है। एक युवक संदेह के घेरे में छात्रा को बरामदगी के प्रयास में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस की रडार पर एक युवक आया है। जांच में सामने आया है कि उक्त युवक ने दोनों छात्राओं के जाने में मदद की है। उसकी भूमिका कहां तक है। यह जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा।