दुल्हन 15 की थी और दूल्हा 45 का!... आइडी चेक की तो इमाम का माथा ठनका, निकाह पढ़ाने से किया साफ इन्कार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नगर के बख्शीवाला में बुधवार को आई बरात में इमाम ने निकाह कराने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। आधारकार्ड की जांच करने पर पता चला कि दुल्हन की उम्र काफी कम है। वह नाबालिग है, जबकि दूल्हा 45 साल का है। इमाम के इन्कार पर काफी देर तक हंगामा चला। बाद में बरात बिना निकाह के ही वापस लौट गई।

स्योहारा क्षेत्र में एक बरात बुधवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के बख्शीवाला में आई थी। बरात ने खाना खा लिया था। अन्य रस्में भी पूरी हो गईं थीं। इस दौरान निकाह पढ़ने के लिए इमाम को बुलाया गया। इसी बीच दूल्हे की उम्र और बरात में बरातियों की कम संख्या देख तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गईं। दोपहर बाद इमाम भी शादी कार्यक्रम में पहुंच गए। शादी में पहुंचते ही वर पक्ष ने इमाम पर जल्द निकाह पढ़ाने पर जोर दिया। बरातियों की ओर से जल्द निकाह पढ़ाने का दबाव बनाने पर इमाम को शक हुआ।