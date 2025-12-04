दुल्हन 15 की थी और दूल्हा 45 का!... आइडी चेक की तो इमाम का माथा ठनका, निकाह पढ़ाने से किया साफ इन्कार
बिजनौर के बख्शीवाला में एक इमाम ने नाबालिग दुल्हन और 45 वर्षीय दूल्हे का निकाह कराने से इनकार कर दिया। दुल्हन की उम्र आधार कार्ड से साढ़े 15 साल निकली ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। नगर के बख्शीवाला में बुधवार को आई बरात में इमाम ने निकाह कराने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। आधारकार्ड की जांच करने पर पता चला कि दुल्हन की उम्र काफी कम है। वह नाबालिग है, जबकि दूल्हा 45 साल का है। इमाम के इन्कार पर काफी देर तक हंगामा चला। बाद में बरात बिना निकाह के ही वापस लौट गई।
स्योहारा क्षेत्र में एक बरात बुधवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के बख्शीवाला में आई थी। बरात ने खाना खा लिया था। अन्य रस्में भी पूरी हो गईं थीं। इस दौरान निकाह पढ़ने के लिए इमाम को बुलाया गया। इसी बीच दूल्हे की उम्र और बरात में बरातियों की कम संख्या देख तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गईं। दोपहर बाद इमाम भी शादी कार्यक्रम में पहुंच गए। शादी में पहुंचते ही वर पक्ष ने इमाम पर जल्द निकाह पढ़ाने पर जोर दिया। बरातियों की ओर से जल्द निकाह पढ़ाने का दबाव बनाने पर इमाम को शक हुआ।
जैसे ही उन्होंने दूल्हा देखा तो उम्र ज्यादा लगी। कुछ देर बाद पता चला कि दुल्हन की उम्र 18 साल से कम है और वह नाबालिग है। शक को पुख्ता करने के लिए इमाम ने दुल्हन की आइडी मांग ली। वोटर आइडी कार्ड नहीं दिखाया गया। फिर आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड में दुल्हन की उम्र साढ़े 15 साल थी। इस इमाम नाराज हो गए। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए निकाह पढ़ाने से इन्कार कर दिया। काफी देर गहमा-गहमी के बाद बरात बिना निकाह के लौट गई। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि वर पक्ष ने निकाह में आया खर्च भी चुकता किया। हालांकि, इस प्रकरण में कोई शिकायत नहीं की गई है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में नहीं हैं। शिकायत मिली तो जांच की जाएगी।
