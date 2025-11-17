डसा तो सांप को लेकर अस्पताल जा पहुंचा युवक...अस्पताल में मचा हड़कंप, वीडियो हुआ वायरल
स्योहारा में एक युवक को सांप ने डस लिया। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ा और उसे लेकर अस्पताल पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सर्प मित्र ने बताया कि यह चेक्ड किलवैक सांप था, जिसमें जहर नहीं होता, पर बैक्टीरिया होते हैं। इलाज के बाद युवक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। कस्बे के मुहल्ला जोशियान निवासी एक युवक को सांप ने डस लिया। युवक ने सांप को पकड़ लिया और उसे लेकर सीएचसी पहुंच गया। चिकित्सक ने उसे एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया। फिर खेत में जाकर सांप को छोड़ा। इसके बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कालेज के अस्पताल भेज दिया। युवक का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।
शनिवार देर शाम 30 वर्षीय गौरव कुमार मुहल्ले में घूम रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे सांप ने डस लिया। गौरव ने हिम्मत दिखाई और सांप का मुंह पकड़ लिया और उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गया। यहां पर चिकित्सक ने उसका उपचार किया। इस दौरान युवक सांप को हाथ में पकड़े रहा। सीएचसी प्रभारी अधीक्षक डा. बीके स्नेही ने बताया कि युवक को एंटी वेनम दे दिया था। उसकी हालत सही है। फिर भी उसे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
रविवार को उसे छुट्टी मिल गई। सर्प मित्र भरत भास्कर ने बताया कि व्यक्ति को चेक्ड किलवैक सांप ने डसा है। इसे आम भाषा में पानी वाला सांप भी कहते हैं। इसके अंदर जहर नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया होते हैं। इसके डसने पर भी चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए।
