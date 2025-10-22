UP News: मदरसे में मौलाना की पिटाई से फटा बच्चे का कान, डॉक्टर को लगाने पड़े 7 टांके

संवाद सहयोगी, चांदपुर । थाना क्षेत्र के ग्राम राजाेपुर बहमन में मदरसे में पढ़ने गए बच्चे की मौलाना ने बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। जिससे बच्चे का कान फट गया। बच्चे के कान पर सात टांके लगे है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया ।

ग्राम राजाेपुर वहमन निवासी इरशाद का 9 वर्षीय बेटा मौहम्मद उमर गांव में संचालित मदरसे में मजहबी शिक्षा ले रहा है। बुधवार को बच्चा पढ़ने मदरसे गया था। आरोप है कि इस दौरान मौलाना ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हुए उसका कान जोर से खींच दिया जिससे बच्चे का कान फट गया।