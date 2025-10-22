UP News: मदरसे में मौलाना की पिटाई से फटा बच्चे का कान, डॉक्टर को लगाने पड़े 7 टांके
चांदपुर के राजोपुर बहमन गांव में एक मदरसे में मौलाना द्वारा एक बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। 9 वर्षीय मोहम्मद उमर को मौलाना ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसका कान फट गया और उसे सात टांके लगाने पड़े। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मौलाना को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, चांदपुर । थाना क्षेत्र के ग्राम राजाेपुर बहमन में मदरसे में पढ़ने गए बच्चे की मौलाना ने बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। जिससे बच्चे का कान फट गया। बच्चे के कान पर सात टांके लगे है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया ।
ग्राम राजाेपुर वहमन निवासी इरशाद का 9 वर्षीय बेटा मौहम्मद उमर गांव में संचालित मदरसे में मजहबी शिक्षा ले रहा है। बुधवार को बच्चा पढ़ने मदरसे गया था। आरोप है कि इस दौरान मौलाना ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हुए उसका कान जोर से खींच दिया जिससे बच्चे का कान फट गया।
कान से खून बहने की सूचना पर पहुंचे स्वजन बच्चे को इलाज के लिए चिकित्सालय ले गए जहां बच्चों के कान पर सात टांके लगे हैं। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने घटना की तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए जांच के लिए मौलाना मोहम्मद आसिफ को हिरासत में लेने की बात कही है।
