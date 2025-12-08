प्रेमी की चढ़ रही थी लगन-सगाई... प्रेमिका ने मौके पर पहुंच खड़ा किया बखेड़ा, यह था मामला
एक महिला अपने प्रेमी की लगन-सगाई के मौके पर पहुँचकर हंगामा खड़ा कर दिया। महिला का कहना है कि प्रेमी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह किसी और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, नहटौर (बिजनौर)। गांव निवासी एक युवक का तीन वर्ष से शेरकोट क्षेत्र के गांव की 22 वर्षीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब उसका नजीबाबाद क्षेत्र की दूसरी युवती से रविवार को विवाह मंडप में रिश्ता हो रहा था। इस पर युवती ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया तथा तीनों पक्षों को थाने बुलाया।
थाना क्षेत्र के गांव मंडोरी विप निवासी गौतम पुत्र जयसिंह की दोस्ती तीन वर्ष पूर्व शेरकोट क्षेत्र के गांव निवासी युवती से हुई थी। तभी से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अब उसकी शादी नजीबाबाद क्षेत्र के गांव से तय हो गई। रविवार को नहटौर के डीबी गार्डन में उसका रिश्ता हो रहा था। इस बीच युवती ने वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और रिश्ता रुकवा दिया।
युवती के मुताबिक युवती ने चार दिसंबर को गौतम व उसके भाई पिंटू के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसके बाद युवक ने शादी करने का झांसा देकर समझौता कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद आरोपित ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। रविवार को लग्न रिश्ता करने की सूचना पर युवती ने विवाह मंडप में पहुंचकर हंगामा कर दिया तथा रिश्ते को रुकवा दिया।
वहीं थानाध्यक्ष धीरज नागर का कहना है की युवती की तहरीर पर पूर्व में मुकदमा दर्ज है। उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसे समझा-बुझाकर उसके घर भेज दिया गया है तथा युवती व युवक पक्ष में आपसी समझौता हो गया है। बताया कि इसके बाद नजीबाबाद क्षेत्र की युवती से युवक के रिश्ते की रस्म पूरी की गई। वहीं प्रधान सुरेंद्र सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।