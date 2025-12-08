प्रेमी की चढ़ रही थी लगन-सगाई... प्रेमिका ने मौके पर पहुंच खड़ा किया बखेड़ा, यह था मामला

संवाद सूत्र, जागरण, नहटौर (बिजनौर)। गांव निवासी एक युवक का तीन वर्ष से शेरकोट क्षेत्र के गांव की 22 वर्षीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब उसका नजीबाबाद क्षेत्र की दूसरी युवती से रविवार को विवाह मंडप में रिश्ता हो रहा था। इस पर युवती ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया तथा तीनों पक्षों को थाने बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के गांव मंडोरी विप निवासी गौतम पुत्र जयसिंह की दोस्ती तीन वर्ष पूर्व शेरकोट क्षेत्र के गांव निवासी युवती से हुई थी। तभी से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अब उसकी शादी नजीबाबाद क्षेत्र के गांव से तय हो गई। रविवार को नहटौर के डीबी गार्डन में उसका रिश्ता हो रहा था। इस बीच युवती ने वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और रिश्ता रुकवा दिया।

युवती के मुताबिक युवती ने चार दिसंबर को गौतम व उसके भाई पिंटू के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसके बाद युवक ने शादी करने का झांसा देकर समझौता कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद आरोपित ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। रविवार को लग्न रिश्ता करने की सूचना पर युवती ने विवाह मंडप में पहुंचकर हंगामा कर दिया तथा रिश्ते को रुकवा दिया।