प्यार को मंजिल न मिली तो मौत को गले लगा लिया... यूं युवक-युवती ने जान दे दी

संवाद सूत्र, जागरण, जलीलपुर (बिजनौर)। चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर में गांव के बाहर पेड़ पर युवक-युवती का शव लटका मिलने से हलचल मच गई। कुछ ही देर में वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। युवक-युवती एक ही गांव के रहने वाले थे तथा दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन ने उसकी शादी दूसरे युवक से तय कर दी थी। आज रविवार को ही उसकी गोद भराई थी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।

पांडव नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर निवासी एक 18 वर्षीय युवती और 21 वर्षीय युवक का पिछले काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने एक-दूसरे संग जीने मरने की कसमें खाई थीं। दोनों एक ही गांव के होने से उनके स्वजन शादी के लिए सहमत न थे। युवती के स्वजन ने उसका रिश्ता दूसरे युवक से तय कर दिया था। उसकी आज यानि रविवार को ही गोद भराई की रस्म होने वाली थी।

एक-दूसरे से बिछुड़ता देख प्रेमी युगल ने किसी समय एक दूसरे से संपर्क साधा और घर से निकल गए। सुबह के समय खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पेड़ से दोनों के शव लटके देखे तो इसकी सूचना उनके स्वजन को दी। कुछ ही देर में दोनों के स्वजन व सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। घटना से गांव में गम का माहौल हैं और परिजनों में कोहराम मचा हैं।