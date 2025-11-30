Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्यार को मंजिल न मिली तो मौत को गले लगा लिया... यूं युवक-युवती ने जान दे दी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर में गांव के बाहर पेड़ से युवक-युवती का शव लटका मिला। प्यार में नाकाम रहने पर एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली। दोनों अपने प्रेम को सफल नहीं बना पाए और उन्होंने साथ में अपनी जान दे दी। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है और प्रेम में निराशा के दुखद परिणामों पर फिर से चर्चा हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर में गांव के बाहर पेड़ से युवक-युवती का शव लटका मिला। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, जलीलपुर (बिजनौर)। चांदपुर थाना क्षेत्र के जमालुद्दीनपुर में गांव के बाहर पेड़ पर युवक-युवती का शव लटका मिलने से हलचल मच गई। कुछ ही देर में वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। युवक-युवती एक ही गांव के रहने वाले थे तथा दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन ने उसकी शादी दूसरे युवक से तय कर दी थी। आज रविवार को ही उसकी गोद भराई थी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांडव नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर निवासी एक 18 वर्षीय युवती और 21 वर्षीय युवक का पिछले काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने एक-दूसरे संग जीने मरने की कसमें खाई थीं। दोनों एक ही गांव के होने से उनके स्वजन शादी के लिए सहमत न थे। युवती के स्वजन ने उसका रिश्ता दूसरे युवक से तय कर दिया था। उसकी आज यानि रविवार को ही गोद भराई की रस्म होने वाली थी।

    एक-दूसरे से बिछुड़ता देख प्रेमी युगल ने किसी समय एक दूसरे से संपर्क साधा और घर से निकल गए। सुबह के समय खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पेड़ से दोनों के शव लटके देखे तो इसकी सूचना उनके स्वजन को दी। कुछ ही देर में दोनों के स्वजन व सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। घटना से गांव में गम का माहौल हैं और परिजनों में कोहराम मचा हैं।

    सूचना पर एएसपी देहात प्रकाश कुमार मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। एएसपी देहात ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।