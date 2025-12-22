Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनौर में यात्रियों की बढ़ी परेशानी, पौने दो घंटे देरी से पहुंची ऋषिकेश-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    ऋषिकेश-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर पौने दो घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। यह ट्रेन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददात, बिजनौर। ऋषिकेश-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन पौने दो घंटे विलंब से पहुंचे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह ट्रेन सप्ताह में केवल तीन दिन ही नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है।

    नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना 100 से अधिक ट्रेनें होकर गुजरती हैं। इनमें पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। यह जंक्शन होने के कारण यहां से यहां पर ट्रेनों की आवक अधिक है। यहां से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे एक ओर जहां रेलवे को काफी राजस्व मिलता है, तो वहीं यात्रियों को आरामदायक सफर करने को मिलता है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक रामधन मीना ने बताया कि ऋषिकेश से चलकर प्रयागराज को जाने वाली ट्रेन संख्या-14229 योगनगर-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में तीन दिन ही नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर आती है।

    यह ट्रेन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को नजीबाबाबाद रेलवे स्टेशन पर आने का समय सुबह 11:49 बजे है। पांच मिनट के ठहराव के बाद यात्रियों को लेकर चली जाती है। इसके साथ ही ट्रेन संख्या-14230 प्रयागराज से चलकर ऋषिकेश को जाने वाली ट्रेन नजीबाबाद में शाम 05:33 बजे आती है और पांच मिनट बाद यहां से रवाना हो जाती है। सोमवार को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन लगभग एक घंटा 48 मिनट देरी से आई।

    यात्रियों को ऐसे मिलती है सूचना

    एसएस रामधन मीना बताते हैं अब उत्तर रेलवे ने यात्रियों को ऐसी सुविधा दी है कि संबंधित ट्रेनों की मौजूदा स्थिति का अपडेट यात्रियों के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर किया जाता है। ऐसे में यात्रियों को अपनी ट्रेन का सही समय पता चल जाता है।