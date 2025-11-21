अपनी ही भूमि का कराया फर्जी बैनामा...मामले की जांच हुई तो चौंकाने वाली मिली जानकारी

संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। एक व्यक्ति ने अपने ससुर सेवानिवृत दारोगा व कुछ लोगों के साथ मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी ही भूमि का फर्जी बैनामा करा दिया। इतना ही नहीं व्यक्ति ने अपने नाम से ही एक फर्जी विक्रेता बनाकर बैनामा कराया। इसके बाद पड़ोसी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। एएसपी पूर्वी द्वारा की गई जांच में मामला उल्टा निकला। अब पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को दबोच लिया है, जबकि मास्टरमाइंड पूर्व दारोगा व उसका दामाद फरार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों पहले शेरकोट के मुहल्ला चौधरियान निवासी अमित कुमार सिंह और उसके ससुर सेवानिवृत दारोगा राजेंद्र सिंह की ओर से तहरीर दी गई थी। जिसमें आरोप लगाया कि अमित के पड़ोसी संदीप गहलौत व सरीन गहलौत ने फर्जी बैनामा कराकर उनकी लगभग दो बीघा भूमि बेच दी है। पुलिस की जांच में मामला उल्टा निकला। एएसपी पूर्वी ने बताया कि इसी वर्ष 25 जून को अमित के नाम से बैनामा किया गया था।