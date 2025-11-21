Language
    अपनी ही भूमि का कराया फर्जी बैनामा...मामले की जांच हुई तो चौंकाने वाली मिली जानकारी

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    थाना शेरकोट में एक व्यक्ति ने अपने सेवानिवृत्त दारोगा ससुर के साथ मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी जमीन का फर्जी बैनामा करा दिया। उसने अपने नाम से ही फर्जी विक्रेता बनाकर बैनामा कराया और पड़ोसी पर आरोप लगाया। एएसपी पूर्वी की जांच में मामला खुलने पर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एक व्यक्ति ने अपने सेवानिवृत्त दारोगा ससुर के साथ मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी जमीन का फर्जी बैनामा करा दिया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। एक व्यक्ति ने अपने ससुर सेवानिवृत दारोगा व कुछ लोगों के साथ मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी ही भूमि का फर्जी बैनामा करा दिया। इतना ही नहीं व्यक्ति ने अपने नाम से ही एक फर्जी विक्रेता बनाकर बैनामा कराया। इसके बाद पड़ोसी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। एएसपी पूर्वी द्वारा की गई जांच में मामला उल्टा निकला। अब पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को दबोच लिया है, जबकि मास्टरमाइंड पूर्व दारोगा व उसका दामाद फरार है।

    एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों पहले शेरकोट के मुहल्ला चौधरियान निवासी अमित कुमार सिंह और उसके ससुर सेवानिवृत दारोगा राजेंद्र सिंह की ओर से तहरीर दी गई थी। जिसमें आरोप लगाया कि अमित के पड़ोसी संदीप गहलौत व सरीन गहलौत ने फर्जी बैनामा कराकर उनकी लगभग दो बीघा भूमि बेच दी है। पुलिस की जांच में मामला उल्टा निकला। एएसपी पूर्वी ने बताया कि इसी वर्ष 25 जून को अमित के नाम से बैनामा किया गया था।

    गहन जांच में सामने आया कि अमित व उसके ससुर राजेंद्र आदि ने मिलकर स्वयं ही फर्जी बैनामा करवाया है। इतना ही नहीं अमित ने अपने परिचित सुरेंद्र उर्फ पुनीत को फर्जी तरीके से अमित बनाकर फर्जी बैनामा कराया था और फर्जी बैनामा का आरोप पड़ोसी पर लगा दिया और मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया। इसमें कुछ लोग जयदेव, कोमल आदि को गवाह भी बनाया था। पुलिस जांच में सारे मामले का राजफाश हो गया। एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। मुख्य साजिशकर्ता अमित, राजेंद्र, वीरेंद्र आदि फरार हैं, जबकि परवेंद्र, सुरेंद्र, हिमांशु, कोमल व जयदेव को हिरासत में ले लिया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।