भतीजे ने चाचा को कसले से काट डाला, यह रही वजह...सीआइएसएफ में दारोगा है किसान का बेटा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। खेती की भूमि का फ्रंट कब्जाने को लेकर चल रहे विवाद में भतीजे ने खेत में गन्ना काट रहे चाचा की कसले (गन्ना काटने वाला उपकरण) से काटकर हत्या कर दी। मामला पांच बीघा भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक का बेटा सीआइएसएफ में दारोगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सालमाबाद निवासी 63 वर्षीय नरेश कुमार और उनके भतीजे विनीत की खेती की भूमि नगीना रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। दोनों में बीते एक वर्ष से भूमि के फ्रंट को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में नरेश कुमार ने तीन चार दिन पहले विनीत की माता मिथलेश देवी के हाथ पर कसला मारकर घायल कर दिया था। गुरुवार सुबह नरेश कुमार खेत में गन्ना काटने गए थे। विनीत कुमार भी वहां पहुंच गया और दोनों में भूमि को लेकर फिर से झगड़ा हुआ।