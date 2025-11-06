Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भतीजे ने चाचा को कसले से काट डाला, यह रही वजह...सीआइएसएफ में दारोगा है किसान का बेटा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    बिजनौर के सालमाबाद गांव में भूमि विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने चाचा की कसले से काटकर हत्या कर दी। 63 वर्षीय नरेश कुमार और उनके भतीजे विनीत के बीच पांच बीघा जमीन के फ्रंट को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह खेत में गन्ना काटते समय विनीत ने नरेश पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भूमि का फ्रंट कब्जाने को लेकर चल रहे विवाद में भतीजे ने खेत में गन्ना काट रहे चाचा की कसले से काटकर हत्या कर दी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। खेती की भूमि का फ्रंट कब्जाने को लेकर चल रहे विवाद में भतीजे ने खेत में गन्ना काट रहे चाचा की कसले (गन्ना काटने वाला उपकरण) से काटकर हत्या कर दी। मामला पांच बीघा भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक का बेटा सीआइएसएफ में दारोगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सालमाबाद निवासी 63 वर्षीय नरेश कुमार और उनके भतीजे विनीत की खेती की भूमि नगीना रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। दोनों में बीते एक वर्ष से भूमि के फ्रंट को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में नरेश कुमार ने तीन चार दिन पहले विनीत की माता मिथलेश देवी के हाथ पर कसला मारकर घायल कर दिया था। गुरुवार सुबह नरेश कुमार खेत में गन्ना काटने गए थे। विनीत कुमार भी वहां पहुंच गया और दोनों में भूमि को लेकर फिर से झगड़ा हुआ।

    विनीत ने कसले से नरेश कुमार के सिर व गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल नरेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी सिटी डा.कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ सिटी गौतम राय, शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि हत्या के समय विनीत की पत्नी भी उसके साथ थी। मृतक नरेश कुमार के एक पुत्र और एक पुत्री है तथा दोनों की शादी हो चुकी है। शहर कोतवाली धर्मेंद्र सोलंकी के अनुसार भूमि के विवाद में हत्या की बात सामने आई है। हत्याराेपित विनीत और उसकी पत्नी की तलाश की जा रही है।