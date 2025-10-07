यूपी में दो साल की बच्ची से कब्रिस्तान में दुष्कर्म, घर के बाहर खेल रही थी मासूम; आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर में एक युवक ने दो साल की बच्ची का अपहरण करके कब्रिस्तान में दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी संदीप सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और खेलते समय बच्ची को उठाकर कब्रिस्तान ले गया था।

जागरण संवाददाता, बिजनाैर। एक युवक दो साल की बच्ची का अपहरण कर कब्रिस्तान में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार रात बरामदगी के दौरान आरोपित ने नजीबाबाद पुलिस की कस्टडी से फायर कर भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। आरोपित को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नजीबाबाद थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी दो साल की बच्ची रविवार दोपहर तीन बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच एक युवक उसे उठाकर डेढ़ सौ मीटर दूर कब्रिस्तान में ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर आरोपित मौके से फरार हो गया था।

बच्ची की मां की तहरीर पर नजीबाबाद थाने में संदीप सैनी निवासी मुहल्ला बसंती माता नजीबाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार रात पुलिस आरोपित को लेकर समीपुर रेलवे क्रांसिंग के पास खंडहरनुमा मकान से तमंचा व अन्य सामान बरामद करने ले गई थी। इसी दौरान आरोपित ने छिपाए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया।