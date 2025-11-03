50 लाख वर्गफुट में लगेगा गंगा मेला, कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारियां पूरी...यह व्यवस्था भी की गईं

संवाद सूत्र, जागरण, दारानगर गंज (बिजनौर)। महत्मा विदुर की तपोभूमि विदुरकुटी में मेला कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का शुभारंभ सोमवार को शाम चार बजे होगा। इसका शुभारंभ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया करेंगे। उधर, मेला स्थल पर कल्पवास को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है।

रविवार को युवा गंगा की रेती में कबड्डी खेलते दिखाई दिए। वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने प्लान तैयार किया। जिला पंचायत की देखरेख में विदुरकुटी के कच्चे घाट पर 50 लाख वर्गफुट में मेला कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी पूरी हो चुकी है। मेला स्थल पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के शिविर लगाए जा चुके है।

मेले में लगी देवी-देवताओं की मूर्तियों के आसपास श्रद्धालु सेल्फी लेते नजर आए। मेले में आए युवक गंगा की रेती में कबड्डी खेलते नजर आए, जबकि शनिवार की रात से ही अपने-अपने वाहनों से श्रद्धालु मेले में पहुंचने शुरू हो गए। इसके अलावा मेला स्थल पर यातायात पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण कर प्लान तैयार किया। गंगा के किनारे पर बने घाट पर श्रद्धालुओं ने सनान किया। मेले में लगे तंबुओं में मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाया जा रहा था। उधर, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम रितु रानी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को मेला क्षेत्र में व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां आनं वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले युवाओं ने दिनभर गंगा नदी के किनारे कबड्डी और अन्य खेल का आनंद लिया।

एएसपी ने मेले का किया निरीक्षण

जलीलपुर। नारनौर गंगा घाट पर लगने वाले गंगा स्नान मेले में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने मेला स्थल का भ्रमण कर समिति सदस्यों से जानकारी हासिल की साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने नारनौर स्थित गंगा घाट पर लगने वाले गंगा स्नान मेला स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने मेला प्रबंध समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। श्रद्धालु भी धीरे-धीरे गंगा घाट पर लग रहे मेले में पहुंचने लगे हैं। मेला प्रबंध समिति के प्रबंधक निरिश कुमार गुप्ता व अजय कौशिक का कहना है कि समिति कार्यकर्ताओं द्वारा मेले को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया गया है। गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।



यातायात पुलिस ने तैयार किया प्लान

नांगल सोती। कार्तिक पूर्णिमा पर नांगल खादर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण, स्नान, दीपदान, मीना बाजार और नौका विहार का आनंद लेने पहुंचेंगे। गंगा स्नान मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। क्षेत्र गुलदार प्रभावित होने के कारण वन विभाग ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।

डीएफओ अभिनव राज के निर्देशन में विभागीय टीम ने गंगा घाट के आसपास पांच पिंजरे लगाए हैं, इन पर वनकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को मेला समिति द्वारा दुकानों का आवंटन, मीना बाजार क्षेत्र का निर्धारण, चौक व मुख्य द्वार की रूपरेखा तय की गई।