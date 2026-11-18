जागरण संवाददाता, बिजनाैर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के लिए विदुरकुटी गंगा घाट पर तैयारी चल रही है। घाट पर महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनाए जाने के साथ-साथ सादी वर्दी में महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मेला परिसर में महिलाओं के लिए 100 से अधिक शौचालय बनाए जा रहे है। इसके अलावा मेला परिसर में झूले लगाए जाने का काम चल रहा है।

विदुरकुटी मंदिर से मेला स्थल तक अस्थाई और वीआईपी रोड एवं मेले में सेक्टर रोड बनाई जा चुकी है। मेले में चौराहे पर गेट लगाए जाने का काम चल रहा है। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जा रहे है।

बुधवार से घाट पर महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनेंगे। वहीं जिला पंचायत द्वारा मेला क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50 शौचालय बनवाएं गए है, जबकि आसपास की निकाय भी चलित शौचालय और अस्थाई शौचालय की व्यवस्था कर रही है। मेला क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का काम अंंतिम चरण में है।