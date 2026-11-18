जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली, भाई दूज और छठ पर्व पर घर जाने और लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे की ओर से चलाई गईं विशेष ट्रेनों से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिली।

मुरादाबाद मंडल में नवंबर में 139 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। इनके 798 फेरे लगाए गए। इनमें 16 विशेष ट्रेनें मुरादाबाद मंडल से ही शुरू की गईं।

मंडल रेल प्रबंधक विनिता श्रीवास्तव के निर्देशन में एक से 16 नवंबर तक यात्री परिवहन की व्यापक व्यवस्था की गई। इस दौरान मंडल में कुल 4595 यात्री ट्रेनों का सफल संचालन हुआ।

इनमें 21.61 लाख यात्रियों ने सफर किया। यूटीएस के माध्यम से 16.73 लाख और पीआरएस से 4.88 लाख यात्रियों ने टिकट बुक कराए। इस अवधि में स्टेशनों पर यात्रियों की कुल आवाजाही 42.35 लाख दर्ज की गई। यात्री परिवहन से रेलवे को 40.91 करोड़ रुपये की आय हुई।